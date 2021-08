Hidayet Türkoğlu’ndan adaylık açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da kura sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SALONLARIMIZIN SEYİRCİSİZ PEK TADI TUZU YOK"

Tüm takımlara 2021-2022 sezonunda başarılar dileyerek sözlerine başlayan Türkoğlu, “İnşallah pandeminin azalacağı, bizleri, basketbolu, sporu en az etkileyeceği bir yol geçiririz. Geçen sene çok şükür pandeminin yoğun olduğu bir süreçte sezonu bitirme gücümüz olabildi. Bu süreçte bizimle hareket eden bütün kulüplerimize teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah bu sene de aynı başarıyı beraber elde etmek istiyoruz. Hepsine bu süreçte gösterdikleri anlayış için şimdiden gösterecekleri yakınlık, samimiyet için teşekkür etme istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz pandemi hepimizin rahatsız olduğu bir süreç. Biz de doğal olarak gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hareket etmek durumunda kalıyoruz. Hedefimiz sezonun ilk haftasından salonların yüzde 50’si de olsa taraftar almak istiyoruz kulüplerimizle yapacağımız görüşmeler sonucunda. Salonlarımızın seyircisiz pek tadı tuzu yok. Bunu eski bir sporcu olarak söylüyorum. Kulüplerimizin geliri, basketbolseverler, sporcular anlamında bunun ne kadar dezavantaj olduğunu hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki günlerde Sağlık Kurullarımızla yaptığımız çalışmaları gerek kulüplerimizle gerekse kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"EKİP OLARAK BURAYI HER ZAMAN EĞİTİCİ YER OLARAK DÜŞÜNDÜK"

TBF Yönetim Kurulu’ndan yer alan isimlerden Kerem Tunçeri’nin, Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı’nda genel direktörlük, Derya Yannier’in de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda genel menajer yardımcılığına getirilmesi hakkında da Başkan Türkoğlu, “Biz ekip olarak burayı her zaman eğitici yer olarak düşündük. Benim hep arkadaşlara dile getirdiğim; ‘Burayı kendinizi geliştirebileceğiniz en üst nokta olarak görün’. İnanıyorum ki burada elde edeceğimiz başarılar doğrultusunda hepimize güzel fırsatlar doğacaktır. Bu anlamda nitekim bu sene görme fırsatımız oldu. Kerem, Galatasaray direktörlüğü görevine getirildi. Derya arkadaşımız şu an Fenerbahçe’nin genel menajer yardımcılığına getirildi. Bu arkadaşların bu göreve getirilmeleri bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Sonuçta bu arkadaşlara fırsat verildiği zaman ve bu arkadaşlar da görevini çok iyi yaptılar. Şu an çok değerli kulüplerimizin yönetme anlamında bu role soyundular. Onlara başarılar diliyorum. Tabii ki önümüzdeki günlerde gerek milli takım menajerimiz olsun gerekse de yeni lig direktörümüzü tüm camiayla paylaşmayı düşünüyoruz. Bu süreci görev değişimi diye nitelendirebiliriz. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın böyle güzel pozisyonlara gelmesi, sorumluluklar alması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Buraya yeni arkadaşlar da dahil olacaktır” ifadelerini kullandı.

"YAYIN İHALESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Baksetbol Süper Ligi’nin yayın ihalesi konusunda çalışmaların devam ettiğine değinen Hidayet Türkoğlu, “Yayın ihalesi süreci bizim için gerçekten çok önemli, basketbolun izlenimi anlamında. Biz göreve geldiğimiz 4 maç yayınlanıyordu. Biz bunu haftada 8 maça çıkardık. Bu bizim için çok önemliydi; basketbolun her maçının yayınlanması ve her eve basketbolun girmesi anlamında. Bizimle çalışan bütün yayıncı kuruluşlara gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Şu anki süreci de aynı şekilde değerlendiriyoruz. Ekonomik anlamda kulüplerime daha iyi destek verebilmemiz açısından hem de görünürlülüğün aynı şekilde devam etmesi anlamında çalışmalarımız sürüyor. Onu da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

"SEÇİM İÇİN ÇALIŞMALARIMI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Yaklaşan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa aday olacağını vurgulayan Türkoğlu, “Seçim süreci de inşallah demokratik ortamda olur. Basketbolu daha iyi yerlere getirmek isteyen herkesin bu sürece dahil olmasını isteriz. Bizim 4 sene içinde yaptıklarımız var, yapamadıklarımız var. Bunu her zaman değerlendiriyoruz. Seçime aday olmak isteyen arkadaşlar da inşallah yeni projeleriyle, yapacaklarıyla kamuoyunu, camialarımızı bilgilendirmek isteyecektir. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili basın toplantısı da yapmayı planlıyoruz. 4 sene içerisinde yaptıklarımızı, önümüzdeki yıllarda neler yapmak istediklerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. İnşallah demokratik ortamda, herkesin basketbolu daha iyi yerlere getirmek için çalışacağı güzel bir süreç olur” dedi.

"HER ADIM KULÜPLERİMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması neticesinde kulüplerin yıl içinde harcadıkları paranın yüzde 70’ini amatör sporlara yatırım yapmak koşuluyla geri alabileceğine yönelik başvuruların yapıldığını açıklayan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Burada yapılacak her adım basketbol kulüplerimizin ekonomik anlamda, daha iyi, daha sağlam adımları atmak açısından çok önemliydi. Başvurular yapıldı, önümüzdeki günlerde de bunlarla ilgili geri dönüşler başlayacaktır. Bu süreçler bizim dışımızda Maliye ve Spor Bakanlıklarıyla birlikte yürütülen bir süreç. Ama biz bunun kulüplerimiz için ne kadar değerli olduğunu, onlara değer katacağını biliyoruz. Ekonomik anlamda onların daha iyi bir süreç üretebilmeleri anlamında her fırsatta diyalog halindeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.