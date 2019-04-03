Hidradenitis Suppurativa nedir, nasıl belirti verir? Hidradenitis Suppurativa nasıl teşhis edilir, tedavisi nasıl yapılır?

Toplumda köpek memesi hastalığı olarak da bilinen HS, vücudun kendi bağışıklık sisteminin düzensizliğinden kaynaklanır. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen HS, özellikle 20’li yaşların başındaki yetişkinlerde daha sık görülmektedir. Tanıda geç kalınan ve hastaların yaşam kalitesini anlamlı seviyede düşüren HS, bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. HS hastalarının doğru tanı alma süresi ortalama 7 yıldır.

Önemsenmeyen bir sivilce gibi başlayabilen HS belirtileri zamanla koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, hassas şişliklere ve akıntılı apselere dönüşür.

Özellikle son 6 ayda koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında iki veya daha fazla kez şişlik çıktıysa, hastalar farklı branşlar yerine mutlaka bir dermatoloji uzmanına gitmeli.

Ayrıca şişliklerin ilk görüldüğü bölgelerde yara izleri oluşuyorsa, basit bir sivilce olarak düşünülmemeli, mutlaka kontrol edilmeli.4 HS’nin yol açtığı lezyonlar son derece rahatsızlık verici ve ağrılı olabildiği için bu hastalıkla yaşayanların yaşam kalitesi ciddi anlamda bozulmaktadır. Özellikle kötü kokular ve ağrılar hastaların sosyal yaşantılarını olumsuz yönde etkiliyor.

