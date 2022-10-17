Hıfzı Berkay'ın annesi olay oldu! 'Bugün ne yiyorsun paşam' başlığıyla yayıldı; beslenme çantasına balık, soğan, şalgam ve leblebi koydu

Anasınıfına giden oğluna yaptığı beslenme çantasını internette paylaşan annenin videosu sosyal medyada günün konusu oldu. TikTok'ta her gün oğlu Hıfzı Berkay için hazırladığı beslenme çantasını paylaşan bir annenin "Anaokula giden oğlumun 7. gün beslenmesi" başlığıyla yayınladığı son video olay yarattı.

'BUGÜN NE YİYORSUN PAŞAM?'

"Bugün ne yiyorsun paşam?" başlığıyla sosyal medyada hızla yayılan video görüntüsünde, annenin anasınıfı öğrencisi oğlu için hazırladığı beslenme çantasına koydukları görenleri şoke etti.

BESLENME ÇANTASINA BALIK, SOĞAN, LEBLEBİ VE ŞALGAM KOYDU

Söz konusu görüntülerde beslenme çantasına kızarmış balık, çiğ soğan, leblebi ve şalgam konulduğu görüldü.

1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

O anların videosu 1 milyondan fazla izlendi.



