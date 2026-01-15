Hikayesi dillere destan olan tescilli tatlı: "Unutma beni"

Genç kadının askere giden eşine kendisini unutmaması için yaptığı tatlı, aşk hikayesinin yanı sıra bayat ekmeklerin değerlendirilerek geleneksel bir geri dönüşüm örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

'UNUTMA BENİ' TARİFİ

Tatlının yapımında bayatlamış köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanılıyor. Pekmez bir miktar suyla tencerede kaynatılarak şerbet haline getiriliyor.

Fırında kızartılan bayat ekmekler aynı tencerede şerbetle ıslatıldıktan sonra üzerine ceviz dökülerek tepside servis ediliyor.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN EN TATLI ÖRNEĞİ

Lezzetiyle parmak ısırtan tatlının kısa sürede hazırlandığını belirten Amasya Toprak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, "Bu tatlının hikayesi genç kadının askere giden eşine duyduğu sevgiye dayanıyor. Bu tatlımız coğrafi işaretle tescillenmiş bir lezzetimiz. Çok ekonomik. Bayat ekmeklerin değerlendiriliyor. Geri dönüşümün en tatlı örneği bu tatlıdır" dedi.

"BİR EKMEKTEN 20 PORSİYON ÇIKAR"

Besleyici olan tatlının tarifini büyüklerinden öğrenen Arzu Keskin de "İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Çok maliyetli bir tatlı türü değil. Bir köy ekmeğiyle 20 porsiyon 'unutma beni' ikram edebiliriz" dedi.