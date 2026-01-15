YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Hikayesi dillere destan olan tescilli tatlı: "Unutma beni"

İçerik devam ediyor

Amasya’nın coğrafi işaretle tescillenen 'unutma beni' tatlısı, hem lezzeti hem de ardındaki hüzünlü aşk hikayesiyle dikkat çekiyor. Askere giden eşinin kendisini unutmaması için genç bir kadının hazırladığı bu özel tatlı, dilden dile aktarılan öyküsünün yanı sıra bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle geleneksel mutfakta sürdürülebilirliğin de simgesi olarak öne çıkıyor.

Genç kadının askere giden eşine kendisini unutmaması için yaptığı tatlı, aşk hikayesinin yanı sıra bayat ekmeklerin değerlendirilerek geleneksel bir geri dönüşüm örneği olmasıyla dikkat çekiyor.

Hikayesi dillere destan olan tescilli tatlı: "Unutma beni" 1

'UNUTMA BENİ' TARİFİ

Tatlının yapımında bayatlamış köy ekmeği, üzüm pekmezi ve ceviz kullanılıyor. Pekmez bir miktar suyla tencerede kaynatılarak şerbet haline getiriliyor.

Hikayesi dillere destan olan tescilli tatlı: "Unutma beni" 2

Fırında kızartılan bayat ekmekler aynı tencerede şerbetle ıslatıldıktan sonra üzerine ceviz dökülerek tepside servis ediliyor.

Hikayesi dillere destan olan tescilli tatlı: "Unutma beni" 3

GERİ DÖNÜŞÜMÜN EN TATLI ÖRNEĞİ

Lezzetiyle parmak ısırtan tatlının kısa sürede hazırlandığını belirten Amasya Toprak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, "Bu tatlının hikayesi genç kadının askere giden eşine duyduğu sevgiye dayanıyor. Bu tatlımız coğrafi işaretle tescillenmiş bir lezzetimiz. Çok ekonomik. Bayat ekmeklerin değerlendiriliyor. Geri dönüşümün en tatlı örneği bu tatlıdır" dedi.

Hikayesi dillere destan olan tescilli tatlı: "Unutma beni" 4

"BİR EKMEKTEN 20 PORSİYON ÇIKAR"

Besleyici olan tatlının tarifini büyüklerinden öğrenen Arzu Keskin de "İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Çok maliyetli bir tatlı türü değil. Bir köy ekmeğiyle 20 porsiyon 'unutma beni' ikram edebiliriz" dedi.

Hikayesi dillere destan olan tescilli tatlı: "Unutma beni" 5

Hikayesi dillere destan olan tescilli tatlı: "Unutma beni" 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da gastronominin güven veren adresi: İNCİR MEYHANE…Ankara’da gastronominin güven veren adresi: İNCİR MEYHANE…
Vedat Milor'dan 'çemen ve pastırma' çıkışıVedat Milor'dan 'çemen ve pastırma' çıkışı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amasya Coğrafi işaret tatlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.