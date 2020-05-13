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Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'tan aşk açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 09:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in yine aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Altınbilek'in köpeğiyle görüntülenen Alışık iddialara yanıt verdi.

Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'tan aşk açıklaması!

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in, ocak ayından beri aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Kerem Alışık Bebek’te köpek gezdirirken görüntülendi. Ünlü oyuncunun yanındaki köpeğin, meslektaşı Hilal Altınbilek’in köpeği Jüpiter olduğu öğrenildi.

Bu görüntülerden sonra ikilinin arasında aşk başladığı konuşuluyordu. Alışık’ın menajeri “Hilal Hanım ile Kerem Bey yakın oturduğu için köpeğini ona bıraktı. Kerem Bey de yürüyüşe çıkardı” açıklamasını yaptı.

Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in aşkı belgelendi! Hadise ve Kaan Yıldırım gibi...Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in aşkı belgelendi! Hadise ve Kaan Yıldırım gibi...

Kerem Alışık'ta aşk haberlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

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Alışık açıklamasında "Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız. Hepsi bu..." dedi.

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