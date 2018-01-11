Hilal Cebeci son haliyle şaşkına çevirdi

2 / 9 1993 yılında şarkı söylemeye başladı. 1999 senesinde ilk albümünü çıkartan Hilal Cebeci Köylü Güzeli albümü ile Kral TV Müzik ödüllerinde en iyi çıkışı yakalaşan kadın şarkıcı ödülünü kazandı.

3 / 9 Son dönemlerde ise müzik kariyerinden çok Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve takipçilerine panpişlerim diye seslenerek dikkatleri üzerine çekti.