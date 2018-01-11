Hilal Cebeci son haliyle şaşkına çevirdi
Bir dönem sosyal medyaya koyduğu fotoğraflarla gündeme gelen Hilal Cebeci'den uzun zamandır ses çıkmıyor.
İşte Cebeci'nin son hali...
Hilal Cebeci
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Bir dönem sosyal medyaya koyduğu fotoğraflarla gündeme gelen Hilal Cebeci'den uzun zamandır ses çıkmıyor. İşte Cebeci'nin son hali...
Hilal Cebeci 1976 yılında dünyaya geldi.
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1993 yılında şarkı söylemeye başladı. 1999 senesinde ilk albümünü çıkartan Hilal Cebeci Köylü Güzeli albümü ile Kral TV Müzik ödüllerinde en iyi çıkışı yakalaşan kadın şarkıcı ödülünü kazandı.
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Son dönemlerde ise müzik kariyerinden çok Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve takipçilerine panpişlerim diye seslenerek dikkatleri üzerine çekti.
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İşte Hilal Cebeci'nin son hali
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