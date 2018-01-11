MAGAZİN

Hilal Cebeci son haliyle şaşkına çevirdi

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 14:07 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bir dönem sosyal medyaya koyduğu fotoğraflarla gündeme gelen Hilal Cebeci'den uzun zamandır ses çıkmıyor.

İşte Cebeci'nin son hali...

Hilal Cebeci

1 / 9

Bir dönem sosyal medyaya koyduğu fotoğraflarla gündeme gelen Hilal Cebeci'den uzun zamandır ses çıkmıyor. İşte Cebeci'nin son hali...

Bir dönem sosyal medyaya koyduğu fotoğraflarla gündeme gelen Hilal Cebeci'den uzun zamandır ses çıkmıyor. İşte Cebeci'nin son hali...
Hilal Cebeci 1976 yılında dünyaya geldi.
2 / 9

1993 yılında şarkı söylemeye başladı. 1999 senesinde ilk albümünü çıkartan Hilal Cebeci Köylü Güzeli albümü ile Kral TV Müzik ödüllerinde en iyi çıkışı yakalaşan kadın şarkıcı ödülünü kazandı.

1993 yılında şarkı söylemeye başladı. 1999 senesinde ilk albümünü çıkartan Hilal Cebeci Köylü Güzeli albümü ile Kral TV Müzik ödüllerinde en iyi çıkışı yakalaşan kadın şarkıcı ödülünü kazandı.
3 / 9

Son dönemlerde ise müzik kariyerinden çok Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve takipçilerine panpişlerim diye seslenerek dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemlerde ise müzik kariyerinden çok Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı ve takipçilerine panpişlerim diye seslenerek dikkatleri üzerine çekti.
4 / 9

İşte Hilal Cebeci'nin son hali

İşte Hilal Cebeci'nin son hali
5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hilal Cebeci son hali

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Serdar Ortaç: 'Ebru bugün çağırsa koşarak giderim'

Eski kocasıyla üçüncü kez evleniyor.

Eski kocasıyla üçüncü kez evleniyor.

Okan Yalabık’ın sevgilisi ortaya çıktı

Okan Yalabık’ın sevgilisi ortaya çıktı

Jessica Falkholt hayatını kaybetti

Jessica Falkholt hayatını kaybetti

'Halkımız emretti, özüme döndüm'

'Halkımız emretti, özüme döndüm'

'Oğlumuzun işimizle ilgisi yok'

'Oğlumuzun işimizle ilgisi yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.