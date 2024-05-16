HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

16.05.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş Adliyesinde yaşanan tuvalet krizi büyüdü. Avukat Hakan Tüzen ile Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında yaşanan atışma HSK'ya kadar gitti. Tüzen kendisine, "Ben Başsavcıyım ve bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum" dediğini savunurken Başsavcı Feyzoğlu görüntüleri HSK'ya gönderdi. İşte tuvalet krizinde yaşananlar...

Bir ilde gündem oldu! Başsavcı avukatı zorla dışarı attırdı: 'Ben başsavcıyım bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum'

Kaş Adliyesi'nde dün mesai bitimine doğru Avukat Hakan Tüzen ile Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında personel tuvaletinin kullanımına yönelik tartışma yaşandı. Tuvaletten başsavcının koruma polisi tarafından zorla çıkarıldığına ileri süren ve hazırlattığı tutanakta yer veren Avukat Hakan Tüzen, "Bu olay şahsıma yöneltildiği kadar mensubu olduğum meslek grubu açısından da son derece üzücü ve kabul edilemezdir" dedi. Hazırladığı tutanak ve olayı görüntüleyen koridordaki kameraya ait video görüntülerini Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderen Başsavcı Fevzioğlu ise iddiaları reddetti.

197565_KAS-ADLIYESINDE-DUN-MESAI-BITIMINE-DOGR

SAVCI, AVUKATIN ÇIKMASINI İSTEDİ

Antalya'nın Kaş Adliyesi’nde dün saat 16.50 sıralarında adliye personeline ait tuvaleti kullandığı gerekçesiyle Avukat Hakan Tüzen ile o sırada tuvalete giren Başsavcı Gökhan Feyzoğlu arasında tartışma çıktığı ve avukatın zorla dışarı çıkarıldığına dair iddiaları içeren tutanak hazırlandı. Tutanak, tuvaletten zorla çıkartıldığını öne süren Avukat Hakan Tüzen ve görgü tanığı avukatların imzasını taşıdı. Adliyedeki işleri bittikten sonra Baro odasında bulunan erkekler tuvaletinin anahtarını alarak adliye personelinin ve avukatların sürekli kullandığı tuvalete gittiğini belirten Hakan Tüzen, tutanakta yaşananları şöyle anlattı:

197566_KAS-ADLIYESINDE-DUN-MESAI-BITIMINE-DOGR

Avukat Hakan Tüzen

"BEN BAŞSAVCIYIM İZİN VERMİYORUM"

“O sırada Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu da tuvalete giriyordu ve kapı açıktı. Ben de elimde anahtarla içeri girdim. Savcı bana dönerek, 'Beyefendi burası personel tuvaleti aşağıda tuvalet var' dedi ve çıkmamı istedi. Ben de kendisine cevaben, 'Ben de avukatım, Kaş avukatıyım' dedim. Adı geçen Başsavcı bana tekraren, 'Burası personel tuvaleti, kullanamazsın' dedi ve tekrar tuvaletten dışarı çıkmamı söyledi. Ben de bu defa kendisine, 'Yıllardır bu tuvaleti bizler kullanırız. Tüm avukatlar kullanır, bizler de bu adliyedeyiz' dedim. Kendisi daha ileri giderek, 'Ben Başsavcıyım ve bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum' dedi. Ben de 'Avukatım ve bu tuvaleti kullanma hakkım var' dedim.

197567_KAS-ADLIYESINDE-DUN-MESAI-BITIMINE-DOGR

DİĞER AVUKATLAR DA TANIK OLDU

Sonrasında ismimi sordu. Ben de 'Avukat Hakan Tüzen' dedim. Bana cevaben ve yüksek ses tonu ile 'Ben Başsavcı olarak seninle uğraşacağım, göreceksin, çık dışarıya, burayı kullanamazsın' dedi. Ben de 'Ne yapmak istiyorsan yap' dedim. Tuvaletin kapısı da açıktı bu arada. Adliyede görevli polis memuru Gökhan Çakır ile kendi özel koruması olan polis memuru Samet'i koridorda bağırarak çağırdı. Bu olaya o sırada koridorda bulunan görevli personel ve diğer avukat meslektaşlar da tanık oldu. Görevli iki polis memurundan beni tuvaletten zorla çıkarmalarını istedi. Ben de kendisine çıkmayacağımı söyledim.

197568_KAS-ADLIYESINDE-DUN-MESAI-BITIMINE-DOGR

ZORLA ÇIKARILDI

Polis memuru Gökhan Ç., tuvaletin kapısında beklerken, koruma polisi Samet arkama dolaştı ve sol kolumdan ve sırtımdan tutarak, zorla beni tuvaletten dışarıya koridora doğru ittirdi ve zorla dışarıya çıkardı. Olay sonrasında diğer meslektaşlarımız eşliğinde Baro odasına geçtim. Baro odasına geçtiğimde benim sicilimi almak üzere adliye personeli (İdari İşler Sorumlusu) Hasibe Arıkan'ı gönderdi. Bu olay şahsıma yöneltildiği kadar mensubu olduğum meslek grubu açısından da son derece üzücü ve kabul edilemezdir."

197569_KAS-ADLIYESINDE-DUN-MESAI-BITIMINE-DOGR

BARO YÖNETİMİ KAŞ'A GİDİYOR

Avukat Hakan Tüzen'in yanı sıra tutanakta Avukat Ferhat İlçi, Huriye Gür Gökçe ve Baro Kaş İlçe Temsilcisi Avukat Erdem Topak'ın imzalarına yer verildi. Olaya, Antalya'da çok sayıda avukat tepki gösterdi.

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, baro yönetimiyle birlikte Kaş ilçesine yola çıktı. Baro Başkanı Geçilmez, saat 12.00'de Kaş Adliyesi önünde basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

BAŞSAVCI TUTANAK VE GÖRÜNTÜLERİ HSK’YA GÖNDERDİ

Kaş Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu ise hazırladığı tutanak ve olayı görüntüleyen koridordaki kameraya ait video görüntülerini Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdi. Başsavcı Gökhan Feyzoğlu, HSK’ya gönderdiği tutanakta, yaşanan olayların avukat Hakan Tüzen’in tutanakta iddia ettiği gibi olmadığını, hem kendisini hem de Kaş Başsavcılığı’nı karalamaya dönük birtakım hareketler olduğunu anlattı.

BAŞSAVCI İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Tutanaktaki ifadelerine göre video görüntülerinde her şeyin açık olduğu, herhangi bir zorlama veya benzeri bir şey yaşanmadığını dile getiren Başsavcı Feyzoğlu, iddiaları reddetti. Tutanakta Başsavcı Feyzoğlu, adliyedeki bu tuvaletin personel, hakim ve savcılara ait olduğu, başka kimsenin kullanımında olmadığı, kapısında ‘personel harici giremez’ yazısının bulunduğuna dikkati çekerek, şahsı tanımadığını, bir anda arkasında görünce tamamen güvenlik kaygısıyla sorduğunu ve kendisine ‘sen kimsin’ler ve benzeri ifadeler kullanıldığını dile getirdi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu satıcısından şaşkına çeviren sözler! "Kurban keseceğim..."Uyuşturucu satıcısından şaşkına çeviren sözler! "Kurban keseceğim..."
Rekabet Kurulundan Google kararı! Günlük para cezası uygulanacakRekabet Kurulundan Google kararı! Günlük para cezası uygulanacak
Uyurken başına gelmeyen kalmadı! 10 dakikada 300 bin liralık olduUyurken başına gelmeyen kalmadı! 10 dakikada 300 bin liralık oldu
Anahtar Kelimeler:
Avukat tuvalet başsavcı
En Çok Okunan Haberler
SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

'Çocuğu öldür' Yenidoğan çetesinin hasta bebeklerle ilgili konuşmaları...

'Çocuğu öldür' Yenidoğan çetesinin hasta bebeklerle ilgili konuşmaları...

İşçiler fark etti! İnşaat kazısında bulundu, güvenlik çemberine alındı "Topkapı'ya kadar gittiği söyleniyor" Yer: Başakşehir

İşçiler fark etti! İnşaat kazısında bulundu, güvenlik çemberine alındı "Topkapı'ya kadar gittiği söyleniyor" Yer: Başakşehir

Uyurken başına gelmeyen kalmadı! 10 dakikada 300 bin liralık oldu

Uyurken başına gelmeyen kalmadı! 10 dakikada 300 bin liralık oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.