Hilal Özdemir'de çarpıcı açıklamalar! 'Haluk Levent ve Murat Boz yardım etti'

Sinema oyuncusu Hazım Körmükçü ile 2003 yılında nikah masasına oturan Hilal Özdemir, 2016'da Körmükçü ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz aylarda, eski eşinin çocuklarını görmediğini ve nafaka ödemediğini söyleyen şarkıcı, yeni açıklamalarda bulundu.
Özdemir, zor günlerinde Murat Boz ve Haluk Levent gibi ünlü isimlerin yanında olduğunu söyledi.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan 49 yaşındaki sanatçı, yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları anlatarak şunları söyledi:
Ramazan ayında 5-6 gün boyunca makarna yedik. Çocuklarım bir gün 'neden her gün makarna bulgur yiyoruz' diye sormadı. Ama benim çocuklarım bunu yaşarken karşı tarafın bolluk içinde yaşaması benim çocuklarımı rahatsız ediyor.
Birçok sanatçının kendisine ve çocuklarına yardım ettiğini de söyleyen Hilal Özdemir, "Murat Boz, Haluk Levent gibi bir çok isim benim çocuğuma babasının yapmadığın yaptı. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.
Özdemir, yaşadığı sıkıntıların ardından birçok kişinin telefonla ararken eşinin ailesinden kimsenin kendisine ulaşmadığını belirtti.
Sunucunun "Hazım Körmükçü'nün sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?" sorusuna Hilal Özdemir, şu yanıtı vermişti:
Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı.
Özdemir, "Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Kiramı ödeyemiyorum. Çocuklarımın babası ortada yok. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor" demişti.
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