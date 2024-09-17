Hindi füme tarifi: Hindi füme nasıl yapılır?

Hindi füme, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif olarak sofralarımızda yer buluyor. Evde hazırlayabileceğiniz bu füme tarifiyle, enfes bir hindi füme yapabilirsiniz. İşte adım adım evde hindi füme yapmanın püf noktaları!

MALZEMELER 1 kg hindi göğsü

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı karabiber

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı hardal tohumu

1 tatlı kaşığı füme aroması (isteğe bağlı)

2 su bardağı su (marine için)

Alüminyum folyo