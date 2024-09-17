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Hindi füme tarifi: Hindi füme nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.09.2024 00:46
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Evde lezzetli ve pratik hindi füme yapmak sandığınızdan daha kolay! İster sandviçlerinizi taçlandırın, ister ana yemek olarak tüketin. İşte lezzetli ve pratik hindi füme tarifi!

Hindi füme tarifi: Hindi füme nasıl yapılır?
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Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Adet 320kal

Hindi füme, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif olarak sofralarımızda yer buluyor. Evde hazırlayabileceğiniz bu füme tarifiyle, enfes bir hindi füme yapabilirsiniz. İşte adım adım evde hindi füme yapmanın püf noktaları!

MALZEMELER

  • 1 kg hindi göğsü
  • 2 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 diş sarımsak (rendelenmiş)
  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kuru kekik
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı hardal tohumu
  • 1 tatlı kaşığı füme aroması (isteğe bağlı)
  • 2 su bardağı su (marine için)
  • Alüminyum folyo

TARİF

  • Derin bir kapta su, tuz, esmer şeker, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, kimyon ve hardal tohumlarını karıştırarak marinasyon sıvısını hazırlayın. Füme aromasını da ekleyin (isteğe bağlı). Sarımsakları rendeleyip karışıma ekleyin.
  • Hindi göğsünü bu marinasyon karışımına iyice batırın ve üzerini kapatarak buzdolabında en az 6-12 saat dinlenmeye bırakın. Bu süreç hindiye aroma kazandırır ve lezzetini artırır.
  • Marine edilmiş hindi göğsünü buzdolabından çıkarın ve marine sosunu hafifçe silkeleyin. Hindi göğsünü bir alüminyum folyo ile sarın. Fırında düşük ısıda (90-100°C) 3-4 saat pişirin. Eğer füme aroması veya gerçek füme cihazı kullanıyorsanız, hindiye fümemsi bir tat katabilirsiniz.
  • Pişen hindiyi fırından çıkarın ve folyoyu açmadan 15-20 dakika dinlendirin. Bu işlem, hindinin içindeki suların ete daha iyi yayılmasını sağlar.
  • Hindiyi ince ince dilimleyin ve sandviçlerde, salatalarda ya da ana yemek olarak servis edin.
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Anahtar Kelimeler:
hindi tarif
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