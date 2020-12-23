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Hindi pişirmenin püf noktası ünlülerin şefinden! Lokum gibi, tel tel...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Hindi pişirmenin püf noktası ünlülerin şefinden! Lokum gibi, tel tel...

Pişirme adımlarına dikkat edilmediğinde çabucak kuruyan ve lastik gibi olabilen hindinin pişirme aşamasına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Neyse ki usta şeflerin önerisiyle en iyi püf noktalarını öğrenecek, mutfaklarda pişen hindi tarifi sizden sorulacak.

Genellikle yılbaşı sofralarını süslese de birçok kişinin davet sofralarında sıklıkla yer alan hindi, pişirilmesi pek de kolay olmayan bir lezzet. Ancak doğru pişirildiğinde de akan suları durduran bir tadı var. Hindi etini etli ve sulu tutmak için pişirmenin birçok yolu var.

Hindi ne kadar büyükse, pişirmek o kadar uzun sürer, bu nedenle yemek masasının etrafındaki kişi sayısı için yeterince büyük ve ertesi gün arta kalanlar için biraz daha büyük olanı seçin. İyi bir kural, yetişkin başına 450 gramdır.

Bütün bir hindiyi pişiriyorsanız, etten bacakları ayırmak etin sulu kalmasına yardımcı olabilir. Şef Paul Gamble şunları söylüyor: 'Hindi budu ve geri kalanının pişirilmesi farklı bir süre alıyor, bu nedenle bunları ayırmak göğüs etinin pişip kurumasını önlemeye yardımcı olur' diyor.

Ünlüler ve kraliyet ailesi için yemek yapan şef, 'bacakları çıkarıyorum, kemiklerini ayırıyorum. İçini dolduruyorum ve ardından bağlayıp ayrı ayrı kızartıyorum. Bu yöntem etin pişirme süresini kısaltıyor ve yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.

TÜM ŞEFLER SALAMURA YAPMAYI ÖNERİYOR

Tüm şefler salamuranın etli et elde etmek için önemli olduğu konusunda neredeyse hemfikir. Michelin yıldızlı şef Alex Bond şunları söylüyor: Etinizi tüketmeden bir gün önce salamura edin. Bu hindinin kurumamasını sağlayacak. Su, tuz ve diğer tatlandırıcıların yer aldığı bir çözelti yapabilirsiniz.'

Şef direktörü Jack Stein şunları ekliyor: 'Hindinizi gece boyunca tuzlu suya yatırın. Sabah çıkarın ve yıkayın. Etiniz kurumayacak, yumuşak olacaktır. Örneğin 10 kilogram hindiyi 10 litre suya ve 1 kg tuza batırın, ardından birkaç portakal kabuğu, tarçın çubuğu, karabiber, ardıç meyvesi, defne yaprağı gibi pek çok aromatik tat ekleyin ve bir gece buzdolabında bırakın.'

VAKTİNDEN ÖNCE PİŞİRİLEBİLİR

Vaktiniz kısıtlıysa, küçük bir fırınınız varsa veya günü fırında telaşla geçirmek istemiyorsanız hindinizi bir gün önceden pişirebilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman fırında ısıtabilirsiniz. Etleriniz salamura olduğu için yine kurumayacaktır.

FIRINA HAZIR HALE GETİRME

Salamura edildiğinde, pişmesine yardımcı olmak için bol miktarda yağ ve aroma olmasını sağlamanız gerekir. Yönetici şef Kerth Gumbs, 'Hindinizi yumuşak ve kuru olmasını önlemek için salamura etmenin yanı sıra, daha önce üzerine sürmek için bir tereyağı ve baharat karışımı (istediğiniz herhangi bir baharat olabilir) hazırlamayı da düşünebilirsiniz' diyor. Bu, etin nemli, yumuşak ve hoş kokulu kalmasına yardımcı olacak.

HİNDİ DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • Bir büyük hindi
  • Bir su bardağı süt
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • Bir yemek kaşığı salça
  • 1/2 adet limon
  • 4 diş ezilmiş sarımsak
  • Karabiber ve tuz

Pilavı için:

  • 2,5 su bardağı pilavlık pirinç
  • 3 adet soğan
  • Bir kahve fincanı dolmalık fıstık
  • 1/2 demet ince kıyılmış maydanoz
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1/2 adet limon
  • Yeteri kadar su
  • Karabiber ve tuz

HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak geniş bir kabın içinde salça, süt, zeytinyağı, sarımsak, tuz ve karabiber karıştırılır.
  • Hazırlanan bu sos hindinin her yerine eşit miktarda sürülür ve hindi streç filmle sarılır. Yaklaşık 4 saat hindi bekletilir.
  • Pilavını hazırlamak için ilk önce pirinç yıkanır. Üzerine su geçecek kadar sıcak su ilave edilir ve 20/25 dakika sıcak suda bekletilir, ardından süzülür.
  • Teflon tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını ve sıvı yağı eklenir. Soğanlar yemeklik doğranır ve yağda kavrulmaya başlanır.
  • Soğanlar pembeleştikten sonra dolmalık fıstıkları da ilave edilir. Fıstıkların rengi az miktar değişince pirinç tencereye eklenir. Birkaç dakika kavurduktan sonra 2 su bardağı su ilave edilir. Baharatlarını da ekleyip pilav orta miktarda pişirilir. Dikkat! Pilavın tam pişmemesi önemli, çünkü fırında da bir miktar pişecektir.
  • Pilav suyunu çektikten sonra üzerine kıyılmış maydanoz ilave edilir ve pilavla harmanlanır.
  • Hindinin streci açılır ve pilav içine doldurulur.
  • Geniş bir fırın tepsisine hindi yerleştirilir. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı sürülür ve aliminyum folyo ile hindi kaplanır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 3 buçuk saat pişirilir.
  • Fırından çıkarmaya yakın folyo çıkarılır ve bir miktar daha pişirilmeye devam edilir. Afiyet olsun.
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