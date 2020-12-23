Hindi pişirmenin püf noktası ünlülerin şefinden! Lokum gibi, tel tel...

Genellikle yılbaşı sofralarını süslese de birçok kişinin davet sofralarında sıklıkla yer alan hindi, pişirilmesi pek de kolay olmayan bir lezzet. Ancak doğru pişirildiğinde de akan suları durduran bir tadı var. Hindi etini etli ve sulu tutmak için pişirmenin birçok yolu var.

Hindi ne kadar büyükse, pişirmek o kadar uzun sürer, bu nedenle yemek masasının etrafındaki kişi sayısı için yeterince büyük ve ertesi gün arta kalanlar için biraz daha büyük olanı seçin. İyi bir kural, yetişkin başına 450 gramdır.

Bütün bir hindiyi pişiriyorsanız, etten bacakları ayırmak etin sulu kalmasına yardımcı olabilir. Şef Paul Gamble şunları söylüyor: 'Hindi budu ve geri kalanının pişirilmesi farklı bir süre alıyor, bu nedenle bunları ayırmak göğüs etinin pişip kurumasını önlemeye yardımcı olur' diyor.

Ünlüler ve kraliyet ailesi için yemek yapan şef, 'bacakları çıkarıyorum, kemiklerini ayırıyorum. İçini dolduruyorum ve ardından bağlayıp ayrı ayrı kızartıyorum. Bu yöntem etin pişirme süresini kısaltıyor ve yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.