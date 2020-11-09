Hindistan cevizi nasıl kesilir? Hindistan cevizi delip soymak ve rendelemek için ipuçları

Diğer tropikal meyvelerle kıyaslandığında Hindistan cevizi, yüksek oranda yağ içerir. Meyvenin etli kısmında %89 oranında doymuş yağ bulunur. Bu özelliği ile eşsiz bir meyve olan Hindistan cevizi, aynı zamanda doğal bir manganez kaynağı. Mineraller bakımından zengin bu meyveyi birçok şekilde tüketmeniz mümkün. Ancak önce kabuğunu kırmanız gerekli! Peki, Hindistan cevizi nasıl kesilir? Hazırsanız bu konuyu detaylı bir şekilde ele alalım. Hindistan Cevizi Nasıl Seçilir? Adeta küçük bir bowling topu gibi görünen Hindistan cevizini seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç detay var. Satın almak istediğiniz Hindistan cevizini kulağınıza yaklaştırarak iyice sallayın. Böylece meyvenin yeterince sulu olup olmadığını anlayabilirsiniz. İki Hindistan cevizi arasında kararsız kalırsanız, mutlaka ağır olanını tercih edin. Hindistan cevizinin üst kısmında üç adet küçük çukur bulunuyor. İçi sulu bir meyve olduğu için çoğu Hindistan cevizi bu bölgeden küflenmeye başlar. Bu çukur görünümlü küçük gözlerin etrafını gözden geçirebilir, sertliklerini parmağınızla dokunarak test edebilirsiniz. Bu çukurlardan biri diğerlerinden daha yumuşak olabilir. İşte bu yumuşaklık sizi lezzete götürecek girişin anahtarı olacak!

Hindistan Cevizi Nasıl Delinir? Her ne kadar kabuğunun sertliği matkap kullanmayı düşündürtse de Hindistan cevizini delmek çok da zor değil. l Üst kısımda bulunan göz şekilli çukurlardan en yumuşak olanını bulun.

l Bu noktadan bir delik açabilmek için el becerilerinize uygun bir alet seçin. Küçük bir şiş, tornavida ya da ince uçlu bir bıçak tercih edebilirsiniz.

l Yuvarlak döndürme hareketleri ile gözde küçük bir delik açın.

Hindistan Cevizi Nasıl Açılır?

Deliği açtıktan sonra Hindistan cevizinin kıymetli öz suyunu boşaltmanız gerekiyor. l Elektrolitleri yenileyen, magnezyum kaynağı bu sağlıklı doğal içeceği hemen içebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey; kendinizi tropik bir adada hissetmenizi sağlayacak güzel bir müzik eşliğinde bir pipet yardımıyla bu ferahlatıcı lezzeti yudumlamak!

l Ya da açtığınız delik altta kalacak şekilde Hindistan cevizini bir bardağın üzerine oturtarak, suyunun boşalmasını sağlayabilirsiniz.

l Hindistan cevizinin içindeki su tatlı ve akışkan kıvamlı olmalı. Boşalttığınız su kötü kokulu, yağlı şurup kıvamlı ise muhtemelen Hindistan cevizi bozuktur ve tüketmemek gerekir.

Hindistan Cevizi Nasıl Soyulur? Suyu boşalan Hindistan cevizini artık kırıp soymaya hazırsınız! Yaratıcılığınızı kullanmakta özgür olsanız da meyveye en az zararı vererek üç şekilde kırıp soyabilirsiniz: l Komşularınızın gürültüden rahatsız olmayacağından eminseniz, suyu boşaltılmış Hindistan cevizini mermer ya da beton yüzeye fırlatarak kırabilirsiniz. Parçaların dağılmasını engellemek için Hindistan cevizini naylon alışveriş poşetinin içine yerleştirin. Ağzını sıkıca bağladıktan sonra kuvvetli bir şekilde yere atın. Dış kabuktaki çatlamaları kontrol edin. Bu işlemi birkaç kez yapmanız gerekebilir, hemen uyaralım.

l Biraz daha az ses çıkaran bir yöntem isterseniz, çekiç kullanabilirsiniz. Sıçramalardan korunmak için Hindistan cevizini yine naylon bir torbaya koyun. Elinizle çevirerek üzerine birkaç kez kuvvetlice vurun. Hindistan cevizinin kabuğunun kırılıp kolaylıkla birkaç parçaya bölündüğünü göreceksiniz.

l Sessiz sedasız bir yöntem tercih ederseniz fırını kullanabilirsiniz. Hindistan cevizini bir tepsiye koyarak 180-190 derecede yaklaşık 10 dakika fırınlayabilirsiniz. Hindistan cevizinin kabuğunda çatlaklar oluşmaya başladığında fırından alıp bir havluya sarın. Birkaç dakika soğumasına izin verdikten sonra sağlam bir poşete koyarak sert bir yüzeye birkaç kez vurun. Kabuğun parçalara ayrıldığını hissedene kadar vurmaya devam edin.