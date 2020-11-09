Hindistan cevizi nasıl yenir? Yağı ve sütü nasıl tüketilir?

Uzak Doğu, Güney Amerika gibi tropikal iklimin hakim olduğu yerlerde yetişen Hindistan cevizi artık mutfakların vazgeçilmezi haline geldi. İçerdiği kaliteli karbonhidratı; C ve B6 vitaminleri; magnezyum, kalsiyum ve demirden zengin yapısı; eşsiz lezzeti ve inanılmaz kokusu sayesinde diyet listelerinin baş tacı olmaya başladı. Eğer siz de "Hindistan cevizi nasıl yenir?" sorusunun yanıtını merak ediyor ve bu sağlıklı lezzetten mahrum kalmak istemiyorsanız, Hindistan cevizi tüketimi ile ilgili her detayı bu yazıda sizin için derledik. Hindistan Cevizi Nerede Yetişir? Hindistan cevizi masmavi denizlerin ve uçsuz bucaksız sahillerin olduğu nemli ve sıcak tropikal iklim bölgelerinde yetişir. Gösterişli bir ağaçta yetişen bu meyve en fazla Malezya, Tayland, Brezilya ve Fildişi Sahilleri’nde bulunur. Olgunlaşan Hindistan cevizi meyvesi ağaçlardan toplanarak farklı formlarda kullanılır. Hindistan Cevizi Yapısı Yaş Hindistan cevizinin yeşil bir kabuğu bulunur. Kuru Hindistan cevizinin ise bilindiği üzere kahverengi ve sert bir kabuğu vardır. Kabuğunun içinde son derece besleyici olan Hindistan cevizi suyu ve posası bulunur.

Orta boy bir Hindistan cevizi 350 kalori civarındadır. Hindistan cevizi suyu vitamin ve mineraller bakımından son derece zengindir. Hindistan cevizinin posa kısmında ise uzun süre tok kalmaya yardımcı olan diyet lifi bol miktarda bulunur. Hindistan cevizinin en önemli özelliği ise anne sütünde de bulunan ve bağışıklık sisteminde olum etkisi olan laurik asit içermesidir. Hindistan Cevizi Nasıl Kullanılır? Sert kabukların arasında saklanan bu mucizevi meyveyi görenlerin aklına gelen ilk soru ise "Hindistan cevizi nasıl tüketilir?" sorusu oluyor. Hindistan cevizini birçok formda tüketebilirsiniz. Hindistan cevizini; l Taze meyve şeklinde posasını yeyip ve suyunu içerek

l Hindistan cevizinden süt yaparak

l Hindistan cevizinin posasını kurutup tatlı ve hamur işlerine aroma vermesi için kullanarak

l Hindistan cevizinin yağını yemeklerde, saç ve cilt bakımında kullanarak

l Hindistan cevizinden un yaparak

tüketmek mümkün. Marketten Hindistan cevizi satın alırken dikkat edilmesi gereken ilk şey meyvenin bol suya sahip olmasıdır. Hindistan cevizini sallayarak içindeki su miktarını anlayabilirsiniz.

Taze Hindistan Cevizi Nasıl Yenir? Satın aldığınız kahverengi kabuklu Hindistan cevizini tüketmeden önce içindeki suyu almanız gerekir. Bunun için ilk olarak meyve kabuğunun üzerinde bulunan üç delikten birini bıçak yardımı ile delmelisiniz. Bu delikten meyvenin içerdiği suyu bir bardağa boşaltmanız gerekir. Daha sonra kalın bir bıçak yardımıyla kabuğa vurarak meyveyi kırabilirsiniz. Kırdıktan sonra kabuk içinde bulunan beyaz posayı çiğ olarak tüketebilir veya rendeleyip kurutarak tatlılarınıza katabilirsiniz. Hindistan Cevizi Sütü Nasıl Yenir? Mucize meyve Hindistan cevizini süt formunda da tüketebilirsiniz. Özellikle vegan tarifler ve süte alerjisi olan tüketiciler için Hindistan cevizi sütü harika bir alternatif olarak kullanılmakta. Hindistan cevizi sütünü marketlerden alabilir veya evde kendiniz yapabilirsiniz. Hindistan cevizi sütünü tek başına tüketebilir, meyve ve yulafla birlikte sağlıklı bir öğün hazırlayabilir ve tatlılarınıza katabilirsiniz. Hindistan Cevizi Sütü Tarifi l Hindistan cevizini kırıp içindeki beyaz kısmı rendeleyin.

l Bir bardak Hindistan cevizi rendesi için iki bardak su olacak şekilde mutfak robotuna aktarın.

l Mutfak robotunu beş dakika çalıştırın sonra bir saat karışımı dinlendirin. Sonra tekrar beş dakika çalıştırıp bir saat karışımı dinlendirin. Kıvam homojenik bir görünüme gelene kadar bu adımı tekrarlayın.

l Karışımı tülbentle süzün ve posasını ayırın. Bu posayı kurutarak tatlılarınızda kullanabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Unu Nasıl Yenir? Düşük karbonhidratlı yapısı ve glütensiz içeriği ile Hindistan cevizini un formunda hamur işlerinde veya çorbalarda alternatif bir destekleyici olarak kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi ununu marketlerde bulabilir veya evde kendiniz yapabilirsiniz. Hindistan Cevizi Unu Tarifi l Kırılmış Hindistan cevizinden beyaz kısmı rendeleyin.

l Rendelenen kısmı bir buçuk sıcak su ile mutfak robotunda birkaç dakika karıştırın.

l Karışımı tülbent yardımı ile süzün.

l Süzülen sıvı kısmı Hindistan cevizi olarak kullanabilirsiniz.

l Tülbent üstündeki posa kısmı ise yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine ince bir tabaka şeklinde yerleştirin.

l Yaklaşık 18 dakika boyunca 150 derecede posa kısmı pişirin. Posa kısım kahverengiye dönmemelidir. Eğer kahverengiye dönmüşse yanmış demektir bu yüzden kullanmayın.

l Fırından çıkardığınız kuru posayı ince bir doku haline getirene kadar dövün.

Hindistan cevizi ununuz hazır. Hindistan Cevizi Yağı Nasıl Yenilir? Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizinden yapılan en sevilen ürünlerden biri. Gerek yemeklere verdiği aroma ve kokudan dolayı gerekse cilt ve saçta bakım ürünü olarak kullanılmasından dolayı herkesin evine girmeye başladı. Hindistan cevizi yağını hem marketlerde bulabilir hem de evinizde yapabilirsiniz.