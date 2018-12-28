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65 yaşındaki kadın 'doğal yollarla doğum yapan en yaşlı kişi' oldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.12.2018 14:51 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde yaşayan bir kadın 65 yaşında olmasına rağmen bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

65 yaşındaki kadın 'doğal yollarla doğum yapan en yaşlı kişi' oldu

İsmi açıklanmayan kadının 80 yaşındaki eşi Hakim Din, bu hediyesi için Allah'a şükrettiğini ancak bebeğe bakmak için finansal desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Hastanedeki doktorlar annenin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çiftin 10 yaşında bir oğulları daha olduğu belirtilirken, doğum uzmanı Dr. Shabir Sidiqui, "Hindistan'da kadınlar genelde 47 yaşında menopoza girer ve o andan sonra çocuk sahibi olmak imkansızdır ancak bu durum çok nadir görülen bir vaka" dedi.

Sidiqui ayrıca, kadınların menapoza girmeseler bile 50 yaşından sonra ancak tüp bebek tedavisi görerek doğum yapabileceklerini söyledi.

Bu bilgiler ışığında 65 yaşında doğum yapan Hindistanlı kadından 'doğal yollarla doğum yapan en yaşlı kişi' olarak bahsediliyor.

Daha önce 2006'da 66 yaşındaki Maria del Carmen Bousada de Lara isimli İspanyol kadın, tüp bebek tedavisiyle doğum yapmıştı.

Bununla birlikte, Daljinder Kaur adında başka bir Hintli kadın da 2016'da, 72 yaşında, tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olduğunu söylemişti.

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Hindistan india doğum 65 yaş

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