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Hindistan'da akıl almaz olay... Törende izdiham yaşandı: 3 ölü, 50’den fazla yaralı!

Hindistan’ın Orissa eyaletinde Rath Yatra dini töreni sırasında yaşanan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'da akıl almaz olay... Törende izdiham yaşandı: 3 ölü, 50’den fazla yaralı!
Çiğdem Sevinç

Hindistan’ın doğusundaki Orissa eyaletinin Puri şehrinde Hindu dini figürlerinin süslenerek at arabalarında gezdirildiği Rath Yatra dini töreni için binlerce kişi bir araya geldi. Törende yerel saatle 04.30 sıralarında Gundicha tapınağının önünde izdiham yaşandı. Olayda 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi de yaralandı. Orissa Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Yogesh Bahadur Khurania, incelemelerde bulunmak için olay yerine geldi.

Hindistan'da akıl almaz olay... Törende izdiham yaşandı: 3 ölü, 50’den fazla yaralı! 1

KALABALIK ANİDEN KONTROLDEN ÇIKTI

Puri Tahsildarı Siddharth Shankar Swain, yaptığı açıklamada ölenlerin cenazelerinin otopsiye gönderildiğini söyledi. Swain, bölgede yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını ancak kalabalığın aniden kontrolden çıkmasının trajediye yol açtığını belirtti.

Hindistan'da akıl almaz olay... Törende izdiham yaşandı: 3 ölü, 50’den fazla yaralı! 2

ÖLENLERİN AİLESİNE 25 MİLYON HİNDİSTAN RUPİSİ TAZMİNAT ÖDENECEK

Orissa Eyaleti Başbakanı Mohan Charan Majhi de hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, kurbanların aileleri için 25 milyon Hindistan Rupisi tazminat ödeneceğini açıkladı. Majhi ayrıca olaydan saatler sonra Puri Polis Yardımcı Komiseri Bishnu Chatan Pati’yi ve Polis Komutanı Ajay Padhi’yi görevden alırken, Tahsildar Swain’in ve İlçe Emniyet Müdürü Binit Agarwal’ın da görev yerlerini değiştirdi.

Hindistan'da akıl almaz olay... Törende izdiham yaşandı: 3 ölü, 50’den fazla yaralı! 3

ZAYIF PLANLAMA VE YETERLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI

Yerel basın ve olay yerindeki görgü tanıkları ise yetkilileri sert şekilde eleştirerek, izdihamın yetkililerin zayıf planlamaları ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle meydana geldiğini vurguladı.

Nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken Hindistan'da dini ve resmi kutlamalar ile anma törenleri sırasında sık sık izdiham yaşanıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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