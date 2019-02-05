Hindistan'da domuz gribi sebebiyle ölenlerin sayısı artıyor

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DÜNYA  | 05.02.2019 02:14 | Son Güncelleme

Hindistan’da yıl başından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226’ya çıktı.

Hindistan'da domuz gribi sebebiyle ölenlerin sayısı artıyor

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı verileri, ülke genelinde yıl başından bu yana 6 bin 601 domuz gribi vakası görüldüğünü ve bunlardan 2 bin 30’unun son 7 gün içinde kaydedildiğini ortaya koydu.

ÖLÜ SAYISI 226 KİŞİYE ULAŞTI

Veriler, bir haftada 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle domuz gribine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 226’ya yükseldiğini gösterdi.

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde bu yıl 2 bin 263 vakanın görüldüğü, 85 kişinin öldüğü kaydedildi. Delhi, Gucarat ve Haryana eyaletleri ise hastalıktan en fazla etkilenen diğer bölgeler oldu. Delhi’de son bir haftada yeni 479 domuz gribi vakası görüldüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan domuz gribi H1N1

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