Hindistan’da hava gösterisinin yapıldığı otoparktaki 300 araç cayır cayır yandı

Hindistan’ın Bangalore şehrinde ‘Aero India Show’ gösterisinin gerçekleştiği alandaki otoparkta yangın çıktı. Konuya dair açıklama yapan Yangın ve Acil Durumlar Servisi Yöneticisi MN Reddi, kaza sonucu 300 aracın yandığını belirtti.
Yangının kontrol altına alındığını aktaran Reddi soğutma çalışmalarının ise hala devam ettiğini kaydetti. Yangının kuru otların olduğu bölgede çıktığını, rüzgarın etkisiyle araçlara sıçradığını belirten Reddi olay sonucu ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti. (DHA)
Okuldaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!
Ankara'da yaşayan Esma Taş'ın hikayesi herkesi duygulandırıyor
Kocaeli'de bulundu! Ekipler alarma geçildi
Dünyanın sıra dışı yerlerinden nefes kesen fotoğraflar
Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!
Böylesini daha önce görmediniz... Karşınızda ünlülerin sebzeli taklitleri!
'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı
Bu haber sosyal medyayı salladı!
Ne umdum ne buldum! Talihsiz yemek serüvenleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum