Hindistan’da ilk! Metaverse düğününe binlerce misafir katıldı

The National News haber sitesine göre 24 yaşındaki Dinesh SP ve 23 yaşındaki Janaganandhini Ramaswamy, dün Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde geleneksel bir törenle evlendi. Çift koronavirüs salgını nedeniyle davetli sayısının 100 kişi sınırında olmasını istemedi ve sanal dünyada tören hazırlamaya karar verdi. Padmavathi, ailesini ve arkadaşlarını, ayrıca Twitter ve Instagram'daki binlerce takipçisini törene ve resepsiyona katılmaya davet etti. Yaklaşık iki saat süren Asya’nın ilk metaverse evlilik törenine 3 binden fazla davetli katıldı. Düğüne katılan bazı konuklar da deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

HARRY POTTER TEMASI OLUŞTURDULAR

Harry Potter hayranı olan çift, teknoloji firmasından yardım alarak düğünlerine özel olarak bir evren yaratmayı başardı. Resepsiyon için Hogwarts temalı bir meta veri deposu kurdu.Dinesh, “Büyük günümü sınırlı konuklarla mahvetmek istemedim, bu yüzden metaversede bir parti vermeyi ve dünyanın dört bir yanından özel günümüze katılabilecek insanları davet etmeyi düşündüm” dedi.

ÖLEN BABASININ AVATARI DA YER ALDI

Konuklar arasında Ramaswamy'nin geçen yıl hayatını kaybeden babası da yer aldı. Babasının avatarını tüm misafirleri karşılayan kişi olarak yarattığını dile getiren Padmavathi, etkinliğin ortalarında geleneksel düğün kıyafetlerini giydi ve sahneye çıkarak kendilerini tebrik eden konukları selamladı.



