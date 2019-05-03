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Hindistan’da kasırga, dev vinci binaların üzerine devirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Hindistan’da günlerdir beklenen Fani kasırgasının karaya ulaşmasıyla birlikte en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kasırga ile devasa bir vinç binaların üzerine devrildi. Kasırganın şiddeti ile park halindeki otobüsler ve otomobiller yerlerinden uçtu.

Hindustantimes gazetesinde yer alan haberde, Hindistan’ı Odisha eyaletinde bulunan Puri bölgesinden vurmaya başlayan Fani kasırgası nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, saatte 200 kilometre hıza ulaşan kasırganın ağaçları ve elektrik direklerini devirdiği ve eyalet genelinde ciddi hasara yol açtığı duyuruldu.

VİNÇ BİNALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sosyal medyada kasırgaya dair paylaşılan görüntülerde, Bhubaneswar bölgesinde bir vincin şiddetli rüzgâr nedeniyle binaların üzerine devrildiği ve bir otobüsün de rüzgârla savrulduğu görüldü.

1 MİLYON KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi ise Fani kasırgasının giderek şiddetini kaybettiğini, kasırganın, Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine doğru ilerlemekte olduğunu ve daha sonra da Bangladeş’e ulaşmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, önlem olarak 1 milyon kişinin tahliye edildiği Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ve rüzgârların gün içerisinde devam edeceği bildirildi ve insanlara yapılan sokağa çıkmama çağrısı yinelendi.

Sabah saatlerinde hükümet yetkililerinin Fani kasırgasına dair yaptığı açıklamada, “Ganjam’da 300 bin, Puri’de ise 130 bin kişi güvenli barınaklara yerleştirildi. Barınaklarda kalan kişiler için yaklaşık 5 bin mutfak faaliyete geçti” ifadeleri kullanılmıştı. Ayrıca, 9 bölgede 10 bin köy, 52 kasabanın Fani kasırgasından etkileneceği duyurulurken; Odisha’da çok sayıda uçak ve tren seferlerinin iptal edildiği, eğitime ara verildiği, önlem olarak arama kurtarma ekiplerinin hazırda beklediği de belirtilmişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kasırga vinç

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