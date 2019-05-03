Hindistan’da kasırga, dev vinci binaların üzerine devirdi

Hindustantimes gazetesinde yer alan haberde, Hindistan’ı Odisha eyaletinde bulunan Puri bölgesinden vurmaya başlayan Fani kasırgası nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, saatte 200 kilometre hıza ulaşan kasırganın ağaçları ve elektrik direklerini devirdiği ve eyalet genelinde ciddi hasara yol açtığı duyuruldu.

VİNÇ BİNALARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sosyal medyada kasırgaya dair paylaşılan görüntülerde, Bhubaneswar bölgesinde bir vincin şiddetli rüzgâr nedeniyle binaların üzerine devrildiği ve bir otobüsün de rüzgârla savrulduğu görüldü.

1 MİLYON KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi ise Fani kasırgasının giderek şiddetini kaybettiğini, kasırganın, Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine doğru ilerlemekte olduğunu ve daha sonra da Bangladeş’e ulaşmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, önlem olarak 1 milyon kişinin tahliye edildiği Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ve rüzgârların gün içerisinde devam edeceği bildirildi ve insanlara yapılan sokağa çıkmama çağrısı yinelendi.