Hindistan'da korkunç olay! Şov uğruna canını hiçe saydı: Saniyeler içinde bayıldı

Hindistan'da kaydedildiği belirtilen bir görüntü kısa sürede dünya çapında viral oldu. Güç gösterisi yapmak isteyen bir kişi canını hiçe saydı.

MOTOSİKLETLER ZIT YÖNLERDE HAREKET ETTİ

Şahıs, boynuna ve vücuduna doladığı ipleri en az 6 motosikletin arkasına bağladı. Şahıs zıt yönlerde hareket eden motosikletleri durdurmak istedi.

NEFESSİZ KALIP BAYILDI

Şahıs, tüm gücünü kullanmasına rağmen kısa sürede nefessiz kalarak yere yığıldı. Şahsın bayıldığını görenler ise motosikletlileri durdurmak için hemen müdahale etti.

Motosiklette bulunanlar durumu fark etmedi ve gaza basmaya devam etti. Çevredekiler kısa sürede motosikletlileri uyararak durdurdu.

Nefessiz kalarak bayılan şahsın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi yok.