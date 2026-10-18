Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hindistan'da korkunç olay! Şov uğruna canını hiçe saydı: Saniyeler içinde bayıldı

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Hindistan'da bir kişi şov uğruna canını hiçe saydı. Motosikletlere bağladığı ipleri boynuna ve vücuduna dolayan şahıs, zıt yönde harekete eden motosikletleri durdurmaya çalıştı. Şahıs saniyeler içinde bayılırken, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan şahsın sağlık durumuna ilişkin ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Hindistan'da kaydedildiği belirtilen bir görüntü kısa sürede dünya çapında viral oldu. Güç gösterisi yapmak isteyen bir kişi canını hiçe saydı.

Hindistan da korkunç olay! Şov uğruna canını hiçe saydı: Saniyeler içinde bayıldı 1

MOTOSİKLETLER ZIT YÖNLERDE HAREKET ETTİ

Şahıs, boynuna ve vücuduna doladığı ipleri en az 6 motosikletin arkasına bağladı. Şahıs zıt yönlerde hareket eden motosikletleri durdurmak istedi.

Hindistan da korkunç olay! Şov uğruna canını hiçe saydı: Saniyeler içinde bayıldı 2

NEFESSİZ KALIP BAYILDI

Şahıs, tüm gücünü kullanmasına rağmen kısa sürede nefessiz kalarak yere yığıldı. Şahsın bayıldığını görenler ise motosikletlileri durdurmak için hemen müdahale etti.

Hindistan da korkunç olay! Şov uğruna canını hiçe saydı: Saniyeler içinde bayıldı 3

Motosiklette bulunanlar durumu fark etmedi ve gaza basmaya devam etti. Çevredekiler kısa sürede motosikletlileri uyararak durdurdu.

Nefessiz kalarak bayılan şahsın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi yok.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinizin tesisatını bu hatayla mahvetmeyin! Uzmanlar açıkladıEvinizin tesisatını bu hatayla mahvetmeyin! Uzmanlar açıkladı
Merak ediliyordu: 'Uçan Tesla'nın teknik özellikleri açıklandı!Merak ediliyordu: 'Uçan Tesla'nın teknik özellikleri açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
Hindistan motosiklet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.