Zorla evlendirildikleri kocalarından boşanıp birbirleriyle evlendiler

Hindistan'da aileleri tarafından erkeklerle evlenmeye zorlanan lezbiyen çift kocalarını boşadı ve sembolik bir törenle evlendi.

Hindustan Times’ta yer alan habere göre üniversitede tanışan ve altı yıl boyunca birlikte olan iki kadın ilişkilerini ailelerinin öğrenmesinin ardından ayrılmak zorunda kaldı. Haberde çiftlerden biri “Üniversiteden ayrıldıktan altı ay sonra evlenmek zorunda kaldık ama birbirimizi unutamadık” dedi.

HOMOFOBİK YASA KALDIRILDI

Hindistan'da eşit evlilik yasal değil ancak ülkede Eylül ayında 1800’lü yıllardaki İngiliz sömürgeciliğinden kalma eşcinsel ilişkiyi suç olarak tanımlayan homofobik 377. Madde iptal edildi.

Lezbiyen çift düğünlerinin resmi bir geçerliliği olmamasına rağmen umutsuz değil. Onlar homofobik 377. Maddenin kaldırılmasının ardından gerçekleştirdikleri sembolik düğünleri için “Kimse bizi rahatsız edemez. Bir süredir birlikteyiz, bir çift olarak yaşıyoruz” dedi.

