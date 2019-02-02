Hindistan'da şehre inen leopar hem korkuttu hem de heyecanlandırdı

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Pencap eyaletinin Jalander şehrinin sokaklarında başı boş dolaşarak insanlara saldırılan leopar 4 saat boyunca hem korku hem de heyecan yaşattı.

Pencap vahşi hayat yetkilileri leoparın, yakındaki Himaçel Pradeş eyaletinin tepelerinden indiğinin, tarla ve ormanlardan geçerek Jalander şehrine ulaştığını tahmin edildiğini söyledi. 800 bin nüfuslu şehrin sokaklarında 6 saat gezerek 4 kişiye saldırıp yere deviren leopar bir evden atılan uyuşturucu ilaçla etkisiz hale getirildi. Leoparın saldırısına uğrayan insanlar yeniden ayağa kalkarak leoparı seyretti.

Uyuşturulup etkisiz hale getirilen leopar Çatbir Hayvanat Bahçesi'ne konuldu.

(İHA)

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Hindistan leopar

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