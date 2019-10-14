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Hindistan’da yeni doğmuş kız bebeği canlı canlı gömdüler

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DÜNYA  | 14.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülen yeni doğmuş kız bebek bulundu. Bebek hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan’da yeni doğmuş kız bebeği canlı canlı gömdüler

Uttar Pradeş eyaletinde bir kişi, ölen bebeği için mezar kazarken toprak kap içinde canlı olarak gömülmüş bir kız bebek buldu. Bebek hastanede tedavi altına alındı. Polis, bebeğin doğumdan birkaç dakika sonra ölen bebeğini gömen bir kişi tarafından yaklaşık 90 santimetre derinlikte bir mezarda bulunduğunu açıkladı. Emniyet yetkilileri, “Bebeğe mezar kazarken yaklaşık 90 santimetre derinlikte kürekleri bir toprak kaba çarpmış ve kabı dışarı çıkardıklarında içinde bir bebek olduğunu görmüşler" dedi. Polis, bebeğin ailesini aradıklarını açıkladı.

KIZ ÇOCUKLAR EKONOMİK YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Hindistan’ın kadın erkek eşitliği notu çok düşük ve özellikle yoksul kesimlerinde kız çocuklar ekonomik yük olarak görülüyor. Ülkedeki kadın hakları savunucuları, geleneksel olarak erkek bebeği değerli gören anlayış nedeniyle milyonlarca kız çocuğun anne karnında ya da bebekken öldürüldüğünü belirtiyor. Ülkede anne karnındaki kız bebeklerini öldürmek için yasa dışı yollarla kürtaj yapan klinikler de bulunuyor. (İHA)

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Hindistan kız bebeği diri diri gömdü

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