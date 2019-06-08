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Hindistan'daki kum fırtınasında 19 kişi hayatını kaybetti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası 19 kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan kum fırtınası ve yıldırım düşmesi sonucu 19 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden 19 kişinin bazılarının fırtına sonucu devrilen ağacın altında kaldığı, bazılarının da yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirildi. Ayrıca fırtınada çok sayıda hayvanın telef olduğu aktarıldı.

Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, fırtına sonucu olaylardan etkilenenlere yardım sağlanacağını açıkladı.

(iha)

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Anahtar Kelimeler:
Kum Fırtınası Hindistan

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