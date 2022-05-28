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'Hindistan'dan buğday ithal edildiği' iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt!

28.05.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'Hindistan'dan buğday ithal edildiği' iddiasına yanıt verildi. Açıklamada "Analiz raporu sonucuna göre, Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir. Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir. Türkiye Hindistan'dan buğday ithalatı yapmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

'Hindistan'dan buğday ithal edildiği' iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt!

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye buğday ithalatında yapılan bitki sağlığı kontrolleri, 5996 Sayılı Kanun ile bu kanuna bağlı hazırlanan Bitki Sağlığı Yönetmeliğince yapılıyor.

Hint sürmesi (Tilletia indica) hastalığı olan buğdayların, ülkeye girişine izin verilmiyor. Buğday ithalatında geldiği ülke ve menşeine bakılmaksızın, yüzde 100 analiz yapılarak Hint sürmesi hastalığından ari ürün olması durumunda ülkeye girişine müsaade ediliyor. Bu uygulama sadece Hindistan değil tüm ülkelerden gelen buğday ithalatında da yapılıyor.

Buğday ithalatında, Hint sürmesi hastalığı için analiz yapılacağı ve söz konusu ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği, 2020 ve 2021 yıllarında tüm ülkelerin Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) temas noktalarına elektronik posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum hem ülkelerin resmi yetkilileri hem de ithalat ve ihracat yapan özel sektör tarafından bilindiğinden dolayı Hint sürmesi hastalığı olan ülkelerden ithalat başvuruları yapılmamaktadır. Herhangi bir ithalat teşebbüsü olması durumunda da sınır kontrollerinde yapılan analizler ile tespit edilerek girişlerine izin verilmemektedir. Hindistan menşeili buğday ithalatı için sosyal medyada yer alan söz konusu firma tarafından, ithalat başvurusu yapılmış olup, analiz işlemleri yapılmıştır. Analiz raporu sonucuna göre, buğdayda Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir."

'HASTALIKLI BUĞDAYIN YURDA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ'

Bitki Sağlığı Yönetmeliği'nin, "Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin, bitki sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurt dışı edilir" hükmü gereği ilgili gümrük müdürlüğüne ve firmaya, ithalatın uygun olmadığının yazıyla bildirildiği vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Hint sürmesi hastalığı olması nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmemiştir. Türkiye Hindistan'dan buğday ithalatı yapmamaktadır. Sosyal medyada 'İthalat Belgesi' diye paylaşılan belge 'Bitki Sağlığı Belgesi'dir. Konu hassasiyetiyle, tüm birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Bakanlığımız, halkımızın sağlığını korumak için gerekli bütün adımları titizlikle atmakta ve sağlıksız ürünlerin ülkemize girişine izin vermemektedir."

(AA)

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