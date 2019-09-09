Hindistan Sağlık Bakanı: Şifa niyetine inek çişi

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Ashwini Choubey, ülkesinin inek idrarı kullanarak ilaçlar geliştirmeye ve kansere çare bulmaya çalıştığını açıkladı.

Gulf News'un aktardığına göre Choubey, "İnek idrarı kendi başına bile çok güçlüdür. Birçok sağlık sorununu tedavi etme özelliği vardır. AYUSH (Ayurveda, Yoga ve Naturopati, Unani, Siddha ve Homeopati) Bakanlığı, inek çişi ile ilaçlar hazırlıyor ve kansere çare arıyor" ifadelerini kullandı.

Choubey, hükümetin bu amaçla kullanılması için birçok ineği koruma altına alacağını da açıkladı.

İnek çişi üzerinden araştırmalar yapılması gerektiğini savunan Choubey, "İnsanların hastalıklarına şifa olması için sıkça inek çişi içtiğini görüyoruz. Eski başbakanımız Morarji Desai ji inek çişi içerdi" diye konuştu.

