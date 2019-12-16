Hiroşima'nın yıkamadığı 2 bina yıllar sonra yıkılıyor

Japonya'nın Hiroşima kentinde, İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasında ayakta kalan 2 bina 2022 yılına kadar yıkılacak. Kent yetkililerinin 2017'de şiddetli depremde yıkılabileceği uyarısı yaptığı beton binaların pencerelerinde ve kapılarında bombanın yol açtığı hasar hala görülebiliyor.

1913'te yapılarak sırasıyla askeri giyim fabrikası ve üniversite öğrencileri için kalacak yer olarak kullanılan binalarda, atom bombası atıldıktan sonra geçici hastane hizmeti verilmişti.

Bölgede atom bombasından ayakta kalabilen üçüncü bina ise duvarları ve çatısı onarılarak depreme dayanıklı hale getirilecek.

Hiroşima bombalandığı sırada söz konusu binalardan birinin içinde olan 89 yaşındaki Iwao Nakanishi binaların yıkılmadan korunmasını istiyor. Japonya'nın Mainichi gazetesine konuşan Iwao Nakanishi "Trajedinin gelecek nesillere anlatılmasında binaların tarihi önemi göz önüne alınmalı. Binaların yıkılmasına izin veremeyeceğiz. Yıkıma kesinlikle karşıyız” dedi.

Iwao, bu binaların 'nükleer silahların yürürlükten kaldırılması'nı desteklemek için kullanılabileceğine dikkati çekiyor.