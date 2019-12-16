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Hiroşima'nın yıkamadığı 2 bina yıllar sonra yıkılıyor

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İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombasına karşı ayakta kalmayı başaran 2 binanın yıkılmasına karar verildi. Binaların yıkımı 2022’ye kadar gerçekleşecek. Ancak yıkıma karşı olanlar da var.

Hiroşima'nın yıkamadığı 2 bina yıllar sonra yıkılıyor

Japonya'nın Hiroşima kentinde, İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasında ayakta kalan 2 bina 2022 yılına kadar yıkılacak. Kent yetkililerinin 2017'de şiddetli depremde yıkılabileceği uyarısı yaptığı beton binaların pencerelerinde ve kapılarında bombanın yol açtığı hasar hala görülebiliyor.

1913'te yapılarak sırasıyla askeri giyim fabrikası ve üniversite öğrencileri için kalacak yer olarak kullanılan binalarda, atom bombası atıldıktan sonra geçici hastane hizmeti verilmişti.

Bölgede atom bombasından ayakta kalabilen üçüncü bina ise duvarları ve çatısı onarılarak depreme dayanıklı hale getirilecek.

Hiroşima bombalandığı sırada söz konusu binalardan birinin içinde olan 89 yaşındaki Iwao Nakanishi binaların yıkılmadan korunmasını istiyor. Japonya'nın Mainichi gazetesine konuşan Iwao Nakanishi "Trajedinin gelecek nesillere anlatılmasında binaların tarihi önemi göz önüne alınmalı. Binaların yıkılmasına izin veremeyeceğiz. Yıkıma kesinlikle karşıyız” dedi.

Iwao, bu binaların 'nükleer silahların yürürlükten kaldırılması'nı desteklemek için kullanılabileceğine dikkati çekiyor.

Son yıllarda kullanılmayan binalar yerel yetkililerin izniyle ziyaret edilebiliyor.

ABD, ilk atom bombasını üreten ülke olarak 1945'te New Mexico eyaletindeki Alamogordo'da bulunan çöl tesisinde deneme yapmıştı.

İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde ABD Hava Kuvvetlerine ait B-29 bombardıman uçağı Enola Gay, 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombasını bırakmıştı. Kente atılan atom bombası, 70 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açmış, kent sakinleri yıllarca atom bombasından yayılan radyasyona bağlı ölüm ve hastalıklarla mücadele etmişti. Hiroşima saldırısından üç gün sonra Nagazaki'ye atılan atom bombası yaklaşık 80 bin kişinin hayatına mal olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bina abd japonya yıkım

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