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Hırsıza sosyal medyadan böyle seslendi: Onu bana ulaştır, gerisi helal olsun

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da ailesiyle gezdiği sırada park ettiği otomobili soyulan Mustafa Dağkuşu, sosyal medyadan hırsıza çağrı yaptı. Eşinin çantasıyla çocuğunun battaniyesinin çalındığını belirten Dağkuşu, "Çocuğun pembe battaniyesi vardı. Onsuz hayatta uyuyamıyor. Bir şekilde ulaştır battaniyeyi, gerisi helal olsun" dedi.

Hırsıza sosyal medyadan böyle seslendi: Onu bana ulaştır, gerisi helal olsun

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar fuar alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte fuar alanına gezmeye gelen Mustafa Dağkuşu'nun park ettiği otomobilin sağ kapı camını kıran kişi ya da kişiler, içerisinde bulunan eşinin çantası ve çocuğuna ait battaniyeyi çaldı. Bir süre sonra aracının yanına gelen Mustafa Dağkuşu durumu fark ederek, polise haber verdi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Mustafa Dağkuşu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hırsıza çağrıda bulundu. Mustafa Dağkuşu, "Arkadaşlar arabamıza hırsız girdi. Eşimin çantasını çalmışlar içinde telefon, cüzdan vardı. Bunlar önemli değil alan arkadaş görüyorsa çocuğun pembe battaniyesi vardı. Onsuz hayatta uyuyamıyor. Bir şekilde ulaştır battaniyeyi, gerisi helal olsun" dedi. Mustafa Dağkuşu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Afyonkarahisar hırsızlık

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