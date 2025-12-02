Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Hırsızlık için kuyumcuya girdi! 801 bin TL'lik kolyeyi bakın nasıl çaldı!

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde, kuyumcuda 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 801 bin TL) değerindeki kolyeyi yutan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık için kuyumcuya girdi! 801 bin TL'lik kolyeyi bakın nasıl çaldı!

Akıllara durgunluk veren olay, Yeni Zelanda'da yaşandı. Kuyumcuya giren bir şüpheli, 33 bin 585 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 801 bin TL) değerindeki kolyeyi yuttu.

Hırsızlık için kuyumcuya girdi! 801 bin TL lik kolyeyi bakın nasıl çaldı! 1

801 BİN TL'LİK KOLYEYİ YUTTU

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, polis yerel saatle 15.30 civarında Auckland'daki kuyumcudan ihbar aldı. Olay yerine intikal eden ekipler, 32 yaşındaki şüphelinin 33 bin 585 Yeni Zelanda doları değerindeki kolyeyi yuttuğunu tespit etti.

Hırsızlık için kuyumcuya girdi! 801 bin TL lik kolyeyi bakın nasıl çaldı! 2

Kolyeyi yutan şüpheli, polis tarafından hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı. Bölge Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından tutuklu yargılanmasına karar verilen şüphelinin, bir sonraki duruşmasının 8 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Kolyenin 18 ayar altından yapıldığı, 60 beyaz elmas ile 15 mavi safir ile süslendiği belirtildi. Kolyenin içindeki altın ahtapotun gözlerinin ise iki siyah elmas olduğu kaydedildi. Yumurta şeklindeki yeşil renkli kolyenin etrafında değerli mücevherlerle kaplanmış çiçek motifleri, içerisinde ise ahtapot figürü yer alıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peru'da heyelan: 12 ölüPeru'da heyelan: 12 ölü
Bu da oldu! 1 milyon TL'lik evi çaldıBu da oldu! 1 milyon TL'lik evi çaldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.712,19
5.712,84
% -1.18
14:18
Ons Altın / TL
178.013,65
178.059,65
% -0.98
14:33
Ons Altın / USD
4.196,24
4.196,80
% -0.97
14:33
Çeyrek Altın
9.139,51
9.340,49
% -1.18
14:18
Yarım Altın
18.221,90
18.680,97
% -1.18
14:18
Ziynet Altın
36.558,04
37.247,68
% -1.18
14:18
Cumhuriyet Altını
38.447,00
39.032,00
% -0.64
13:51
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.