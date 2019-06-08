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Hırsızlık ihbarıyla gittikleri evde öyle bir şeyle karşılaştılar ki...

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DÜNYA  | 08.06.2019 01:40 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri evde hırsız yerine bir geyikle karşılaştı.

Hırsızlık ihbarıyla gittikleri evde öyle bir şeyle karşılaştılar ki...

ABD’nin Teksas eyaletinde evinin camının kırıldığını duyan ev sahibi kadın, hırsızlık şüphesiyle polise haber verdi. Kendisini de dolabın içine kapatan ev sahibi beklemeye başladı. Kısa süre içerisinde eve gelen polis ekipleri, operasyon düzenledikleri evde geyikle karşılaştı.

GEYİK YARA ALMADI

İzleyenleri gülümseten görüntülerde polis memurunun silahını doğrulttuğu geyik yara almadan kurtuldu. Görüntülerde polis memurunun “Bu bir geyik, bu bir geyik, bu bir geyik!” şeklinde bağırdığı duyuluyor.

Korkudan evin içinde sağa sola kaçışan geyiği polis ekipleri dışarı çıkardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd hırsız polis

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyiki geyiğide vurmamışlar
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