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Hırvatistan maçı penaltılara götürdü, akıllara Türkiye maçı geldi! Stadyumda çalan müzik herkesi şoke etti

05.12.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan, Dünya Kupası son 16 turunda Japonya'yı penaltılar sonucu toplamda 4-2'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin Euro 2008'de penaltılarda mağlup ettiği Hırvatistan, aynı olayın kıyısından döndü. Karşılaşma penaltılara gittiğinde stadyumda bir anda çalan müzik Türk taraftarlara o zamanları hatırlattı. Euro 2008'de Hırvatistan'ı penaltılarda elediğimiz maçın ardından çalan müzik, Hırvatistan'ın penaltı atacağı anlarda çalınca sosyal medya karıştı.

Hırvatistan maçı penaltılara götürdü, akıllara Türkiye maçı geldi! Stadyumda çalan müzik herkesi şoke etti

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu maçında Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan, penaltılar sonucu toplamda 4-2 skorla kazandı. Çeyrek finale çıkan Hırvatistan akıllara Türkiye maçını getirdi.

EURO 2008'DE YENİLMİŞLERDİ

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Euro 2008'de Türkiye ile karşı karşıya gelen Hırvatistan, o maçı da penaltılara götürmüş fakat bu kez kazanamamıştı. Türkiye'nin galip geldiği andan sonra çalınan o müzik, Hırvatistan'ın penaltı atacağı anlarda çalınınca dikkatli kullanıcılar olayı fark etti.

Penaltılarda kazandılar! İşte çeyrek finalist... Penaltılarda kazandılar! İşte çeyrek finalist...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Euro 2008'de çalınan o müziği fark eden Türk taraftarlar sosyal medyada binlerce tweet attı. Fakat bu kez Hırvatistan penaltılara istediğini alarak Japonya'yı turnuva dışına itirek çeyrek finale yükselmeyi başardı.


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