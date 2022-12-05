Hırvatistan maçı penaltılara götürdü, akıllara Türkiye maçı geldi! Stadyumda çalan müzik herkesi şoke etti

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu maçında Japonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan, penaltılar sonucu toplamda 4-2 skorla kazandı. Çeyrek finale çıkan Hırvatistan akıllara Türkiye maçını getirdi.

EURO 2008'DE YENİLMİŞLERDİ

Euro 2008'de Türkiye ile karşı karşıya gelen Hırvatistan, o maçı da penaltılara götürmüş fakat bu kez kazanamamıştı. Türkiye'nin galip geldiği andan sonra çalınan o müzik, Hırvatistan'ın penaltı atacağı anlarda çalınınca dikkatli kullanıcılar olayı fark etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Euro 2008'de çalınan o müziği fark eden Türk taraftarlar sosyal medyada binlerce tweet attı. Fakat bu kez Hırvatistan penaltılara istediğini alarak Japonya'yı turnuva dışına itirek çeyrek finale yükselmeyi başardı.



