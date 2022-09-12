Hisse eş anlamlısı nedir? Hisse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe ve Arapça birbirlerini etkileyen ve besleyen dillerdir. Zaman içerisinde birbirleriyle çok fazla kelime alışverişi içinde bulunmuşlardır. Hisse kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada yine benzer bir anlam içererek "pay, ibret, öğüt" gibi çeşitli anlamlar taşımaktadır.
Hisse kelimesinin Türk Dil Kurumu anlamına baktığımız zaman "ortak olarak elde edilen bir kazançtan her birey başına düşen pay" anlamını görürüz. Hisse kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler de zaman içinde dilimizde türemiştir.
Genel anlamda hisse "bir malın üstündeki ortaklara düşen pay"dır. Kelime ekonomi, borsa gibi alanlarda daha çok kullanılmaktadır. Hissenin eş anlamlısı ise "pay" sözcüğüdür. Türkçede bu iki kelimeyi de aktif bir şekilde kullanabiliriz.
Hisse kelimesinin eş anlamlısı olan pay kelimesi ile çeşitli cümleler kullanmak mümkündür. Bu cümleleri şöyle kurabiliriz: