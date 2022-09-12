Hisse eş anlamlısı nedir? Hisse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe ve Arapça birbirlerini etkileyen ve besleyen dillerdir. Zaman içerisinde birbirleriyle çok fazla kelime alışverişi içinde bulunmuşlardır. Hisse kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada yine benzer bir anlam içererek "pay, ibret, öğüt" gibi çeşitli anlamlar taşımaktadır.

Hisse kelimesinin Türk Dil Kurumu anlamına baktığımız zaman "ortak olarak elde edilen bir kazançtan her birey başına düşen pay" anlamını görürüz. Hisse kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler de zaman içinde dilimizde türemiştir.

Hisse kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Genel anlamda hisse "bir malın üstündeki ortaklara düşen pay"dır. Kelime ekonomi, borsa gibi alanlarda daha çok kullanılmaktadır. Hissenin eş anlamlısı ise "pay" sözcüğüdür. Türkçede bu iki kelimeyi de aktif bir şekilde kullanabiliriz.

Hissenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hisse kelimesinin eş anlamlısı olan pay kelimesi ile çeşitli cümleler kullanmak mümkündür. Bu cümleleri şöyle kurabiliriz:

Ailesinden kalan arsayı sattıklarında tüm hissedarlar eşit pay alacak şekilde parayı bölüştüler.

Dedesinin verdiği dersten aldığı pay yanına kar kalmıştı.

Arkadaşım doğum gününü okulda yapmıştı, öğretmenimiz doğum günü pastasını tüm sınıfa eşit şekilde pay etmişti.



