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O hastalık tarih oluyor!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Araştırmacılar, hayvanların genlerine bulaşan HIV virüsünü yok edebilen bir yol buldu. Tıp dünyasında çığır açan bu araştırma ile AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü tarihe karışacak

O hastalık tarih oluyor!

Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi NeuroAIDS Merkezi'nden bilim insanları 29 farenin kullanıldığı araştırmada bazılarına virüsü düşük seviyelere indiren ARV tedavisi ile gen değiştirme tekniği uygulayarak HIV virüsünü etkilenmiş hücreleri yok etmeyi başardılar. Farklı deneylerde bilim insanları hayvanların yüzde 30'unda hiçbir virüsün kalmadığını açıkladı.

İLK ADIM

DHA'nın haberine göre; NeuorAIDS merkezi direktörü ve çalışmayı kaleme alanlardan Kamel Khalili, Time dergisine yaptığı açıklamada, bu deneyin kendi bilgisine göre HIV virüsünün ilk kez tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ortaya koymada bir ilk adım olduğunu söyledi.

Araştırmacılar deney sırasında ilk olarak 'LASER ART' olarak adlandırılan yöntemle kanda sürekli bölünmeyle çoğalan virüsü azaltmayı başardı.

İkinci adım olarak da gen değiştirme tekniği olarak bilinen 'CRISPR' yöntemiyle HIV virüsünü, virüslü genlerden bulaşmış olan dolaşım halindeki hücrelerden temizlediler.

GENLERDEN YOK EDİLDİ

CRISPR yöntemi tek başına kullanıldığında yeterli olmadığı ve HIV virüsünün bölünerek çoğaldığında bu yöntemle değiştirmenin mümkün olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla sadece CRISPR veya sadece LASER ART tedavisi alan farelerde HIV virüsünün 5 ile 8 hafta içerisinde tekrarladığı ancak her iki tedavi uygulandığında bu virüsün hayvan genlerinden yok edildiği belirlendi.

Khalili, bu deneyin sonuçlarıyla teknoloji ve geliştirdikleri yöntemi kullanarak HIV virüsünü temizleme veya yok etmeyi başarabileceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
hıv hastalık tedavi

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