HIV’de erken tanı ve düzenli teste dikkat için tüm paydaşlar buluştu

Son yıllarda her yıl ortalama 3 bin ile 5 bin arasında kişinin HIV tanısı aldığına dikkat çeken HIVEND Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak da, "Ülkemizde ilk vaka bildiriminin yapıldığı 1985 yılından bu yana yaklaşık 26 bin kişi HIV tanısı almıştır. Oysa gerçek sayının bu rakamın çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu konudaki çarpıcı bir başka nokta ise bu sayının 2/3'üne son beş yılda tanı koyulmuş olmasıdır. Bu sayılar ve tedavinin geldiği nokta, riskli gruplarda daha fazla test yapılmasını ve bulaşmayı engellediği de bilinen bu tedavilere bir an önce başlanmasını gerektirmektedir. Önümüzdeki günlerde hastalığın tüm paydaşları (hastalar, hekimler, Sağlık Bakanlığı) bu hedefi gerçekleştirmek için azami gayret göstermelidir." ifadelerini kullandı.

"Sonucunuzun HIV pozitif çıkmasından endişe etmeyin. Çünkü günümüzde başarılı ilaç seçenekleri sayesinde HIV ile yaşayan bireyler herkes gibi sağlıklı ve uzun bir ömür sürdürebiliyor. Çalışabiliyor, evlenebiliyor ve enfekte olmayan bebek sahibi olabiliyorlar. ‘Hayata Katılmaya ve her alanında var olmaya devam edebiliyorlar. HIV yayılımını ve HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılıkları ancak hep birlikte, konunun tüm paydaşları devlet, özel sektör, sağlık profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları ve sanatçılar olarak yan yana, omuz omuza olup, gür bir sesle haykırdığımızda engelleyebileceğiz."

Herkesi yılda bir kez test yaptırmaya çağıran Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Harmancı ise, "HIV enfeksiyonu Türkiye’de oldukça yaygın görülen bir enfeksiyon olmaya başladı. Partnerinizin kim olduğunun bir önemi olmaksızın korunmasız tüm cinsel ilişkiler HIV ile karşılaşmanıza neden olabilir. Bugün HIV’e dair en zayıf noktamız enfeksiyonla karşılaşma riskini bilmeyen veya yanlış bilen bireylerin korunmayı kolayca ihmal etmesi. Her meslek grubundan, her eğitim seviyesinden ve her gelir grubundan kişi HIV ile yaşıyor olabilir. Herkesi yılda en az bir kere HIV testi yaptırmaya davet ediyoruz. Tanı alıp tedaviye ulaşmanız hayatınızı hiç değiştirmeden sağlıkla yaşamanızın anahtarı olacaktır." ifadelerini kullandı.