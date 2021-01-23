Hızla kilo veriyordu! Neslihan Atagül'ün son fotoğrafı hayranlarını üzdü

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı’ndan ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül’den yeni karesi geldi. Atagül’ün o karesi, oyuncunun hayranlarını üzdü.

İşte ‘Geçirgen bağırsak sendromu’ hastalığıyla mücadele eden Neslihan Atagül’ün son hali…



‘Geçirgen bağırsak sendromu’ teşhisi konulan Neslihan Atagül, ‘Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var’ açıklamasında bulunarak geçtiğimiz günlerde Sefirin Kızı’na veda etti. Atagül’ün yerine dizinin kadrosuna bir dönem Engin Akyürek ile Kara Para Aşk dizisinde başrolleri paylaşan Tuba Büyüksütün dahil oldu.



