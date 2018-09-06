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Hızlı bir şekilde yağ yaktıran kahve tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

Kilo vermek için her yöntemi denemenize rağmen bir türlü istediğiniz sonucu alamayanlardan mısınız? Cevabınız evetse sizlere, son zamanlardan birçok kişi tarafından denenen bir kahve tarifi sunacağız. İşte deneyenlerin hızlı kilo verdirdiğini söyledikleri, kahve tarifi…

Hızlı bir şekilde yağ yaktıran kahve tarifi

Kahvenize eklediğiniz tereyağının hızlı bir şekilde kilo verdirdiğini biliyor muydunuz? İşte kahveyle hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak o yöntem.

kahve

Kahvenize eklediğiniz tereyağı enerjinizi artırmaya yaracaktır. Tereyağının kahve ile eşleştirilmesi, yalnızca sağlıklı yağda çözünebilir A, D, E, K & K2 vitaminleri ve sağlıklı yağ asitlerinin emilimine yardımcı olur.

tereyağlı kahve

Kahve vücudun yağ yakmasını tetikleyen bir gıdadır. Yağ yakmayı hızlandıran metabolik oranları ve yağ mobilizasyonunu artırır. Kahvenize ekleyeceğiniz bir parça tereyağı ise kahveyi kilo vermek için daha etkili bir araç haline getirir. Tereyağlı kahveyi içtikten sonra bir sonraki öğüne kadar kendinizi tok hissedeceksiniz.

tereyağı

Malzemeler

ed

1 fincan kahve
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı organik tuzsuz tereyağı
1/4 çay kaşığı vanilya

Tüm malzemeleri blendera koyun ve krema kıvamı alana kadar karıştırın. Sabah kahvaltısı yerine tüketebilir ya da akşam yemeğinden bir saat önce içebilirsiniz.

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diyet kilo vermek zayıflamak yağ yakan kür tarifleri

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