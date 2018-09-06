Hızlı bir şekilde yağ yaktıran kahve tarifi

Kahvenize eklediğiniz tereyağının hızlı bir şekilde kilo verdirdiğini biliyor muydunuz? İşte kahveyle hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak o yöntem.

Kahvenize eklediğiniz tereyağı enerjinizi artırmaya yaracaktır. Tereyağının kahve ile eşleştirilmesi, yalnızca sağlıklı yağda çözünebilir A, D, E, K & K2 vitaminleri ve sağlıklı yağ asitlerinin emilimine yardımcı olur.

Kahve vücudun yağ yakmasını tetikleyen bir gıdadır. Yağ yakmayı hızlandıran metabolik oranları ve yağ mobilizasyonunu artırır. Kahvenize ekleyeceğiniz bir parça tereyağı ise kahveyi kilo vermek için daha etkili bir araç haline getirir. Tereyağlı kahveyi içtikten sonra bir sonraki öğüne kadar kendinizi tok hissedeceksiniz.

Malzemeler

1 fincan kahve

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı organik tuzsuz tereyağı

1/4 çay kaşığı vanilya

Tüm malzemeleri blendera koyun ve krema kıvamı alana kadar karıştırın. Sabah kahvaltısı yerine tüketebilir ya da akşam yemeğinden bir saat önce içebilirsiniz.

