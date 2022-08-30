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Hızlı eş anlamlısı nedir? Hızlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller zaman içerisinde birbirleriyle etkileşime girerek yeni kelimeler türetmişlerdir. Bu etkileşimler sayesinde diller gelişirken bir yandan da kelime sayıları artmıştır. "Hızlı" kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Farsça kökten türetilen hızlı kelimesinin zaman içerisinde eş anlamlıları türemiştir. Hızlı kelimesinin eş anlamı nedir?

Hızlı eş anlamlısı nedir? Hızlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hızlı kelimesi uzun zamandır dilimizde olan bir kelimedir. Etimolojisine baktığımızda Farsça χīz kökünden geldiğini görürüz. Eski tarihlerde sıçrama, hamle anlamına gelen kelimenin bilinen ilk yazılı kaynağı Meninski Sözlüğü olarak bilinmektedir. Ancak Meninski Sözlüğü'nden önce dilimizde ilk defa 1400'lü yıllarda Gülistan Tercümesi eserinde görülmüştür.

Hızlı ne demek?

Hızlı kelimesi ilk zamanlarda kalkmak, sıçramak anlamında kullanılmıştır. "Sürat" anlamı ise 20. yüzyılda egemen olmaya başlamıştır. Türk Dil Kurumuna göre hızlı kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  1. Çabuk, seri, süratli
  2. Güç kullanarak
  3. Çabucak
  4. mecaz Uçarı, çapkın, hovarda

Tarihi eski zamanlara dayanan hızlı kelimesi, uygarlıkların yıllar içerisinde birbirleri ile olan ilişkisi sonucunda dilimize türetilerek kazandırılmıştır. Bu sayede dilimizde bir konuda çabuk, süratli olmayı anlatırken en çok kullanılan kelimelerden birisi hâline gelmiştir. Peki, hızlının eş anlamlısı nedir?

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Hızlının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hızlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Seri
  • Çabuk
  • İvedi
  • Tez
  • Süratli
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Hızlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hızlı kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra trafikte, derslerde ve günlük yaşamın her yerinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Hızlı eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Yeni başladığım dizi o kadar hoşuma gitti ki çok seri bitirdim.
  • Kamp için hazırlık yapmayı unuttuğumuz için sabah çabuk bir şekilde çanta hazırlamalıyız.
  • Elimde kalan belgeyi ivedilikle gönderebilirsem yeni bir işe başlayabilirim.
  • Gideli o kadar zaman olmuş ki tez zamanda dönmenin planlarını yapıyorum.
  • O kadar süratli bir şekilde gidiyordu ki en sonunda radara yakalanmış.
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