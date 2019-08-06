Hızlı Öfkeli: Hobbs ve Shaw tüm zamanların yaz rekorunu kırdı

Hızlı Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de Aslan Kral'ı (The Lion King) tahtından devirdi. Dwayne Johnson ve Jason Statham'lı Hızlı Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), aynı zamanda ülkemizde tüm zamanların yaz rekorunu kırdı. Gösterimdeki ilk üç gününde 285.103 seyirci tarafından izlenen film, Ağustos ayı en iyi açılışı, yaz aylarındaki en iyi açılış gibi önemli rekorların yeni sahibi oldu. Geçtiğimiz haftanın lideri Aslan Kral (The Lion King), 56.360 seyirci tarafından izlenerek listenin ikinci sırasında yer aldı.

Vizyonun yenilerinden Geniş Aile Komşu Kızı 30.300 seyirciyle üçüncü sıradan listeye giriş yaparken Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home), 18.927 seyirciyle listenin dördüncü sırasında kendine yer buldu. Bir diğer yeni film Luis ve Uzaylı Dostları ise 13.919 seyirciyle beşinci sıradan listeye giriş yaptı. Listenin devamında sırasıyla; Oyuncak Hikayesi 4, Ritüel, Ölü Yatırım, Aykut Enişte ve Annabelle 3 filmleri yer aldı.



