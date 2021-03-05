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Hızlı ve Öfkeli 9'dan sevenlerini üzen haber!

Seray Üstün Seray Üstün 05.03.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Hızlı ve Öfkeli 9'dan sevenlerini üzen haber!

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyordu. Tanıtımın yayınlanmasından sonra film merak konusu olmuştu. Ancak filmin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi.

"Fast and Furious" sayısız devam ve hikayeye bağlı filmler, rutin olarak yılın en yüksek hasılat yapan projeleri arasında yer aldı ve küresel gişede toplamda 5 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Filmler ortalama olarak 200 milyon doların üzerinde bütçeye çekiliyor ve uluslararası sinemaseverlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanıyor. Bilet satışlarından elde eden büyük gelirin yaklaşık yüzde 75'i, serideki son üç filmin uluslararası gişesinden geldi.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hızlı ve Öfkeli film serisinin 9. projesi için bekleyiş başlamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında filmin vizyon tarihinde bir kez daha revize yapıldı. Film, başlangıçta geçen yaz için planlanmıştı ancak yapım şirketi devam eden sağlık krizi nedeniyle ilk olarak 2 Nisan 2021 ve ardından 28 Mayıs'a kadar vizyon tarihini erteledi. Şimdiki tarih ise 25 Haziran olarak duyuruldu.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

hızlı ve öfkeli

Fast and Furious 9'ın konusu ise şöyle açıklandı: Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.

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