Yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayan fantastik romanlardan uyarlanan filmler!

Kitap uyarlaması filmler, özellikle de bunlar baş yapıtlarsa genellikle okurları tatmin etmez. Çünkü izleyici hikayenin tümüne, bütün ayrıntılara hakimdir. Yazarın yarattığı dünyanın içine tamamen girmiş, kendi hayal güçleriyle o dünyayı bir kez daha canlandırmışlardır. Ayrıca yazarın oluşturduğu dilden haz almışlardır. Fantastik filmlerin uyarlanmasında olay örgüsünde yer alan birbirinden karmaşık durumların beyaz perdeye aktarılması oldukça zorlayıcıdır. Sizler için başarılı bir şekilde uyarlanan ve büyük bir izleyici kitlesine kavuşan fantastik romanları derledik. Hazırsanız başlıyoruz.
Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 2011 yapımlı Hugo, 1931 yılında Paris'te, bir tren istasyonunun duvarlarında yaşayan bir yetim, hayatta olmayan babasının ve bir robotun dahil olduğu bir gizemli bir maceraya atılır.
J.R.R. Tolkien'in aynı adlı eserinden uyarlanan 2001 yapımlı The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Shire'dan uysal bir Hobbit ve sekiz arkadaşının güçlü tek yüzüğü yok etmek ve Orta Dünya'yı Karanlık Lord Sauron'dan kurtarmak için bir yolculuğa çıkışını anlatıyor.
Roald Dahl'ın aynı adlı sevilen kitabından uyarlanan Charlie and the Chocolate Factory; genç bir çocuğun dünyanın en sıra dışı şekerleme üreticisinin önderliğinde, dünyanın en görkemli çikolata fabrikasında bir tur kazanışıyla başlayan hikayeyi anlatıyor. Johnny Depp'in Willy Wonka'ya hayat verdiği filmin yönetmenliğini Tim Burton üstleniyor.
Neil Gaiman’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Matthew Vaugh’ın beyaz perdeye uyarlandığı 2007 yapımı Stardust, büyülü bir diyara kıyısı olan kırsal bir kasabada yaşayan genç bir adamın hikayesini konu alıyor. Bu genç adam sevgilisine bu büyülü diyara girerek düşmüş bir yıldızı geri alacağına dair söz vererek macerayı başlatır.
Ben Stiller’ın başrolünü üstlendiği 2006 yapımı Night At The Museum, Doğa Tarihi Müzesi’nde geçiyor. Bu müzede çalışmak için işe alınan bir gece güvenlik görevlisi eski bir lanetin peşinden giderek laneti çözmeye uğraşıyor. Lanetli hayvanların ve sergilenen eserlerin canlanmasına neden olan bu lanet yeni bir maceranın fitilini ateşler.
Lewis Carroll'ın sevilen eseri Alice Harikalar Diyarında'nın 2010 yılında bu kez Tim Burton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu bu uyarlaması on dokuz yaşındaki Alice'in çocukluk macerasından büyülü dünyaya geri dönmesi, burada eski arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmesi ve Kızıl Kraliçe'nin terör saltanatını sona erdirmenin kendisinin gerçek kaderi olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Filmin kadrosunda Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter ve Anne Hathaway gibi usta isimler bulunuyor.
Rob Reiner’ın yönetmenliğini üstlendiği 1987 yılı yapımı olan The Princess Bride, evinde hasta yatan bir çocuğun büyükbabasının fantastik bir hikaye okumasıyla başlar. Hikaye gerçek aşkına yeniden kavuşmak için karşısına çıkan sayısız engel, düşman ve müttefikle karşılaşan çiftçi korsanın hayatını anlatır. Bu çocuk bir anda kendisini hikayenin merkezinde bulur.
Dustin Hoffman, Robin Williams ve Julia Roberts gibi isimlerin başrolü paylaştığı 1991 yapımlı Hook, Kaptan James Hook'un çocukları kaçırmasının akabinde yetişkin bir Peter Pan'ın Neverland'e geri dönüşü ve eski düşmanına meydan okumak için genç ruhunu geri alma mücadelesini konu ediniyor.
Ewan McGregor, Albert Finney ve Jessica Lange gibi isimlerin başrolünde yer aldığı 2003 yapımlı Big Fish, hayatı boyunca birçok kez hayal kırıklığına uğramış bir oğulun artık ölüm döşeğinde olan babasının hayatındaki gerçekleri kurgu vesilesiyle keşfetme hikayesini anlatıyor.
Stephenie Meyer’in aynı isimli romanından uyarlanan Alacakaranlık serisi bir döneme damga vurdu. Catherine Hardwicke’nin yönetmenliğini yaptığı Alacakaranlık filminin başrollerini; Kristen Stewart ve Robert Pattinson paylaştı. En iyi vampir filmleri arasında yer alan Alacakaranlık serisi Bella ve Edward Cullen’ın aşk hikayesini konu aldı.
İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılan yedi fantastik romandan oluşan seridir. Filmler Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter ile arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'in yaşamlarını konu alır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum