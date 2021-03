Yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayan fantastik romanlardan uyarlanan filmler!

Kitap uyarlaması filmler, özellikle de bunlar baş yapıtlarsa genellikle okurları tatmin etmez. Çünkü izleyici hikayenin tümüne, bütün ayrıntılara hakimdir. Yazarın yarattığı dünyanın içine tamamen girmiş, kendi hayal güçleriyle o dünyayı bir kez daha canlandırmışlardır. Ayrıca yazarın oluşturduğu dilden haz almışlardır. Fantastik filmlerin uyarlanmasında olay örgüsünde yer alan birbirinden karmaşık durumların beyaz perdeye aktarılması oldukça zorlayıcıdır. Sizler için başarılı bir şekilde uyarlanan ve büyük bir izleyici kitlesine kavuşan fantastik romanları derledik. Hazırsanız başlıyoruz.

HUGO

Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 2011 yapımlı Hugo, 1931 yılında Paris'te, bir tren istasyonunun duvarlarında yaşayan bir yetim, hayatta olmayan babasının ve bir robotun dahil olduğu bir gizemli bir maceraya atılır.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ

J.R.R. Tolkien'in aynı adlı eserinden uyarlanan 2001 yapımlı The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Shire'dan uysal bir Hobbit ve sekiz arkadaşının güçlü tek yüzüğü yok etmek ve Orta Dünya'yı Karanlık Lord Sauron'dan kurtarmak için bir yolculuğa çıkışını anlatıyor.