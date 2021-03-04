Yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayan fantastik romanlardan uyarlanan filmler!

Kitap uyarlaması filmler, özellikle de bunlar baş yapıtlarsa genellikle okurları tatmin etmez. Çünkü izleyici hikayenin tümüne, bütün ayrıntılara hakimdir. Yazarın yarattığı dünyanın içine tamamen girmiş, kendi hayal güçleriyle o dünyayı bir kez daha canlandırmışlardır. Ayrıca yazarın oluşturduğu dilden haz almışlardır. Fantastik filmlerin uyarlanmasında olay örgüsünde yer alan birbirinden karmaşık durumların beyaz perdeye aktarılması oldukça zorlayıcıdır. Sizler için başarılı bir şekilde uyarlanan ve büyük bir izleyici kitlesine kavuşan fantastik romanları derledik. Hazırsanız başlıyoruz. HUGO Martin Scorsese'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 2011 yapımlı Hugo, 1931 yılında Paris'te, bir tren istasyonunun duvarlarında yaşayan bir yetim, hayatta olmayan babasının ve bir robotun dahil olduğu bir gizemli bir maceraya atılır. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ J.R.R. Tolkien'in aynı adlı eserinden uyarlanan 2001 yapımlı The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Shire'dan uysal bir Hobbit ve sekiz arkadaşının güçlü tek yüzüğü yok etmek ve Orta Dünya'yı Karanlık Lord Sauron'dan kurtarmak için bir yolculuğa çıkışını anlatıyor.

CHARLIE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI Roald Dahl'ın aynı adlı sevilen kitabından uyarlanan Charlie and the Chocolate Factory; genç bir çocuğun dünyanın en sıra dışı şekerleme üreticisinin önderliğinde, dünyanın en görkemli çikolata fabrikasında bir tur kazanışıyla başlayan hikayeyi anlatıyor. Johnny Depp'in Willy Wonka'ya hayat verdiği filmin yönetmenliğini Tim Burton üstleniyor. STARDUST Neil Gaiman’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Matthew Vaugh’ın beyaz perdeye uyarlandığı 2007 yapımı Stardust, büyülü bir diyara kıyısı olan kırsal bir kasabada yaşayan genç bir adamın hikayesini konu alıyor. Bu genç adam sevgilisine bu büyülü diyara girerek düşmüş bir yıldızı geri alacağına dair söz vererek macerayı başlatır. MÜZEDE BİR GECE Ben Stiller’ın başrolünü üstlendiği 2006 yapımı Night At The Museum, Doğa Tarihi Müzesi’nde geçiyor. Bu müzede çalışmak için işe alınan bir gece güvenlik görevlisi eski bir lanetin peşinden giderek laneti çözmeye uğraşıyor. Lanetli hayvanların ve sergilenen eserlerin canlanmasına neden olan bu lanet yeni bir maceranın fitilini ateşler.