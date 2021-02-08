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Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.02.2021 07:07 | Son Güncelleme:
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Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Hızlı ve Öfkeli 9 filminden hayranlarına büyük sürpriz. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Super Bowl sırasında filmden kısa bir fragman yayınlandı.

Pandemi nedeniyle ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 filminden yeni bir fragman yayınlandı. 30 saniyelik yeni fragmanda serinin birçok ana karakterini görme şansına erişiyoruz. Super Bowl maçı sırasında filmden yayınlanan fragman kısa sürede büyük sansasyon yarattı.

Serinin F9 olarak anılan dokuzuncu filmi Vin Diesel tarafından canlandırılan Dominic Toretto ve ailesi olarak gördüğü ekibinin maceralarını anlatmaya devam ediyor. Vin Diesel’ın yanı sıra Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Lucas Black, Ludacris, Nathalie Emmanuel ve Han rolüyle geri dönen Sung Kang önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.

Pandemi nedeniyle ertelenen filmin 28 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.


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