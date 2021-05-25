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Hızlı ve Öfkeli 9 filmi gişeyi 165 milyon dolarla açtı

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinemaseverlerin büyük bir merak ve heyecanla beklediği aksiyon serisinin dokuzuncu filmi Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) gişe yarışına hızlı başladı. Film, geçen hafta gösterime girdiği Çin, Rusya, Güney Kore, Hong Kong gibi ülkelerde toplam 165 milyon dolarlık açılış hasılatına ulaştı.

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi gişeyi 165 milyon dolarla açtı

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde çekimler başlanan efsane film serisinin son halkasının 2020 yılının yaz ayında gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak yapım şirketi devam eden sağlık krizi nedeniyle ilk olarak 2 Nisan 2021 ve ardından 28 Mayıs'a kadar vizyon tarihini ertelemişti. Hızlı ve Öfkeli 9 filmi nihayet Asya’da vizyona girdi. Geçen hafta, serinin önemli bir hayran kitlesine sahip olduğu Çin ve Güney Kore başta olmak üzere toplamda sekiz ülkede sinemaseverlerle buluşan film, ilk hafta sonunda toplam 165 milyon dolar hasılata erişti.

Filmin, 25 Haziran'da Avrupa, ABD ve Türkiye'de de vizyona girmesi planlanıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU

Fast and Furious 9'ın konusu ise şöyle açıklandı: Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.

Helen Mirren, Charlize Theron ve John Cena gibi heyecan yaratan isimlerin yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Amber Sienna, Finn Cole, Sung Kang, Jim Parrack gibi yıldızlar yer alıyor.

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