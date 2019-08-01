Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan Hızlı ve Öfkeli serisinin birçok filminin senaryosunu kaleme alan Chris Morgan, aksiyon serisi hakkında açıklamalarda bulundu. Morgan’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici detay ise Deckard Shaw karakteri hakkında olanıydı. Genç yazarın sözleri, serinin geleceği hakkında önemli ipuçları barındırıyor.

Serinin başlarında ekibe kötü adam olarak katılan Jason Statham’ın canlandırdığı Deckard Shaw, sonraları kahramanlaşmıştı. Seriyi takip edenler Shaw karakterinin, Tokyo Drift filminin kahramanı olan Han’ı öldürmüştü. Serinin hayranları bu durumdan rahatsızlık duyuyor ve Han için adalet istiyorlar. Serinin senaristi hayranlarının sesine kulak vererek, herkesi memnun edecek bir açıklama yaptı. Chris Morgan;

“Han için adalet isteğinden çok mutluyum. Sung Kang gerçekten sevdiğim bir arkadaşım ve Han da çok sevdiğim bir karakter. Bu yüzden Deckard Shaw’ın gelecekteki hikaye akışının bu noktada enteresan olacağını düşünüyorum. Çok enteresan bir karakter gelişimi göreceğiz. Han açısından adalet yerini bulmadı. Bu da uzun zamandır üzerinde düşündüğümüz bir nokta. Gelecekte bu konuda yapacaklarımızın izleyicileri memnun edeceğini düşünüyorum. Hobbs & Shaw filminde Samoa mücadelesi öncesinde Deckard Shaw’ın dikkat çekici bir cümlesi var. Kız kardeşine hayatında telafi etmesi gereken hatalar olduğunu söylüyor. Bu cümle özellikle yazıldı. Bahsettiği kişi Han. Geçmişte yaşananları unutmadı. Aksine olanlar zihninde ona işkence etmeye devam ediyor. Sıra Han için adalete de gelecek.” dedi.

Chris Morgan’ın bu sözleri serinin hayranlarını sevindirdiği kadar, Jason Statham’ın canlandırdığı Deckard Shaw karakterinin başına neler gelecek sorusunu da beraberinde getirdi. Hep birlikte izleyip göreceğiz.



