Vin Diesel, herkesin merak ettiği soruya ilk kez yanıt verdi: Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda mı geçecek?

Vin Diesel, katıldığı bir röportajda Hızlı ve Öfkeli 9 filminin uzayda geçip geçmeyeceği ile ilgili soruya yanıt verdi. Vizyona girdiği ilk günden beri inanılmaz bir şekilde büyüyen Hızlı ve Öfkeli serisi her filminde senaryoyu ve aksiyon sahnelerini büyüterek yoluna devam etti. Sokak yarışları fikriyle başlayan seri bugün bambaşka bir hale geldi. Değişen senaryosu yüzünden Hızlı ve Öfkeli 9’un uzayda geçecek olmasına kimse şaşırmaz.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 UZAYDA MI GEÇECEK?

Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Vin Diesel'e filmin uzayda geçme olasılığı soruldu ve yanıtı son söylentileri ne doğruladı ne de yalanladı.

"Burada spoiler yok. Justin [Lin] 'in alışılmışın dışında düşünen yönetmenlerden biri olduğunu söyleyeceğim. Ben hiçbir şeyi geride bırakmazdım ve hikâyeye dahil edilmesi makul olan şeyle baştan sona oynayacak."

Vin Diesel’in konuyla ilgili renk vermeyen cevabı kimseyi memnun etmese de Hızlı ve Öfkeli ekibi herhangi bir düzeyde bilim kurgu teknolojisi veya fantastik planlar için iş başında olabilir. Her ne olursa olsun serinin hayranları için Hızlı ve Öfkeli 9’u izlemek heyecan verici olacaktır.



