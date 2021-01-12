Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Vin Diesel, herkesin merak ettiği soruya ilk kez yanıt verdi: Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda mı geçecek?

Vin Diesel, herkesin merak ettiği soruya ilk kez yanıt verdi: Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda mı geçecek?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 12.01.2021 08:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vin Diesel, herkesin merak ettiği soruya ilk kez yanıt verdi: Hızlı ve Öfkeli 9 uzayda mı geçecek?

Gişe rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli serisi, Hızlı ve Öfkeli 9 filmiyle devam ediyor. Pandemi şartları nedeniyle defalarca vizyon tarihi ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9’la ilgili en çok merak edilen konu ise filmin bir kısmının uzayda geçecek olmasının doğruluğu. Vin Diesel, bu söylentiler hakkında ilk kez konuştu.

Vin Diesel, katıldığı bir röportajda Hızlı ve Öfkeli 9 filminin uzayda geçip geçmeyeceği ile ilgili soruya yanıt verdi. Vizyona girdiği ilk günden beri inanılmaz bir şekilde büyüyen Hızlı ve Öfkeli serisi her filminde senaryoyu ve aksiyon sahnelerini büyüterek yoluna devam etti. Sokak yarışları fikriyle başlayan seri bugün bambaşka bir hale geldi. Değişen senaryosu yüzünden Hızlı ve Öfkeli 9’un uzayda geçecek olmasına kimse şaşırmaz.

Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında son kararını verdi: 'Orada olacağım'Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında son kararını verdi

HIZLI VE ÖFKELİ 9 UZAYDA MI GEÇECEK?

Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Vin Diesel'e filmin uzayda geçme olasılığı soruldu ve yanıtı son söylentileri ne doğruladı ne de yalanladı.

"Burada spoiler yok. Justin [Lin] 'in alışılmışın dışında düşünen yönetmenlerden biri olduğunu söyleyeceğim. Ben hiçbir şeyi geride bırakmazdım ve hikâyeye dahil edilmesi makul olan şeyle baştan sona oynayacak."

Vin Diesel’in konuyla ilgili renk vermeyen cevabı kimseyi memnun etmese de Hızlı ve Öfkeli ekibi herhangi bir düzeyde bilim kurgu teknolojisi veya fantastik planlar için iş başında olabilir. Her ne olursa olsun serinin hayranları için Hızlı ve Öfkeli 9’u izlemek heyecan verici olacaktır.

Elite ve La Casa de Papel dizilerinin yıldızlarından şoke eden karar!Elite ve La Casa de Papel dizilerinin yıldızlarından şoke eden karar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu! Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu!
Tam bir saklı cennet!Tam bir saklı cennet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu!

Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu!

Görenler küçük dilini yutuyor! Bu yatta neler yok ki?

Görenler küçük dilini yutuyor! Bu yatta neler yok ki?

Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

Ünlüleri 2021 yılında neler bekliyor?

Beyin jimnastiği! Resimdeki farklı harfi kaç saniyede buldunuz?

Beyin jimnastiği! Resimdeki farklı harfi kaç saniyede buldunuz?

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Herkes onlara, o bakın kime hayran! Bridgerton yıldızı hayran olduğu diziyi açıkladı

Herkes onlara, o bakın kime hayran!

Vera Farmiga, korkuyu çok sevdi

Korkuyu çok sevdi

Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu! Maria Bakalova amacına ulaştı

Otel odası skandalıyla adını duyurmuştu!

Yerden yere vurulan 9 Kere Leyla filminden sonra iddialı bir projeyle dönüş yapmaya hazırlanıyor

Son filmi yerden yere vurulmuştu... Sürpriz proje geliyor

Halle Berry Oscar'a böyle sitem etti: 'Tek olmam çok üzücü'

Sitemin böylesi: 'Tek olmam çok üzücü'

Dwayne Johnson Instagram hesabından 'dünyanın en tatlı videosunu' paylaştı

The Rock'tan 'dünyanın en tatlı videosu'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.