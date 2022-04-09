Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

09.04.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin 9 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer almasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar film ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk kez 16 Haziran 2006'da vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Chris Morgan’ın senaristliğini üstlendiği film, serinin üçüncü filmidir. Peki Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin konusu şu şekildedir:

Mutsuz bir yaşamın ortasında Sean Boswell için tek umut, yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden uzaklaştığı bir süreçten geçen Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelir. Annesi onun hapse girmesinden korkar ve bu sebeple oğlunu Tokyo'da yaşayan babasının yanına gönderir.

Burada Twinkie ile tanışan Sean'in hayatı değişmeye başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Lucas Black - Sean Boswell: Tokyo Drift filminin başrolü, Han Lue ve Twinkie'nin yakın dostu
Bow Wow - Twinkie: Sean'ın Tokyo'daki ilk tanıştığı arkadaşı
Sung Kang - Han Lue: Drift Kralı Takashi'nin iş ortağı ve arkadaşı Sean'a drifti öğreten ve ona araba hediye eden kişi.
Brian Tee - Takashi (Drift Kralı): Sean'ın Düşmanı, Tokyo'nun en büyük mafyası Kamata'nın yeğeni
Vin Diesel - Dominic Toretto: Han için Tokyo'ya gelip filmin sonunda Sean ile yarışan Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü
Sonny Chiba - Kamata: Takashi'nin amcası
Leonardo Nam - Morimoto
Nathalie Kelley - Neela
Zachery Ty Bryan - Clay
Jason Tobin - Earl
Keiko Kitagawa - Reiko
Nikki Griffin - Cindy
Lynda Boyd - Bayan Boswell; Sean'ın annesi

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı! Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!
Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”
Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem olduTüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Ölen eşinin onayını alıp evlendi! Aşkı medyumda buldu

Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu

Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu

İlginizi Çekebilir

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Evlilik açıklaması olay oldu! “Kocamın başka kadınlarla...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.