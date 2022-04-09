Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk kez 16 Haziran 2006'da vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Justin Lin oturuyor. Chris Morgan’ın senaristliğini üstlendiği film, serinin üçüncü filmidir. Peki Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı filminin konusu şu şekildedir:

Mutsuz bir yaşamın ortasında Sean Boswell için tek umut, yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden uzaklaştığı bir süreçten geçen Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelir. Annesi onun hapse girmesinden korkar ve bu sebeple oğlunu Tokyo'da yaşayan babasının yanına gönderir.

Burada Twinkie ile tanışan Sean'in hayatı değişmeye başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Lucas Black - Sean Boswell: Tokyo Drift filminin başrolü, Han Lue ve Twinkie'nin yakın dostu

Bow Wow - Twinkie: Sean'ın Tokyo'daki ilk tanıştığı arkadaşı

Sung Kang - Han Lue: Drift Kralı Takashi'nin iş ortağı ve arkadaşı Sean'a drifti öğreten ve ona araba hediye eden kişi.

Brian Tee - Takashi (Drift Kralı): Sean'ın Düşmanı, Tokyo'nun en büyük mafyası Kamata'nın yeğeni

Vin Diesel - Dominic Toretto: Han için Tokyo'ya gelip filmin sonunda Sean ile yarışan Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü

Sonny Chiba - Kamata: Takashi'nin amcası

Leonardo Nam - Morimoto

Nathalie Kelley - Neela

Zachery Ty Bryan - Clay

Jason Tobin - Earl

Keiko Kitagawa - Reiko

Nikki Griffin - Cindy

Lynda Boyd - Bayan Boswell; Sean'ın annesi

HIZLI VE ÖFKELİ TOKYO YARIŞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekilmiştir.

