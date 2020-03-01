Hizmetçiler ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Hizmetçiler 1. bölümden yeni fragman

İlk defa Meksika’da ‘Ellas son La Alegris Del Hogar’ adıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Hizmetçiler adıyla çok yakında Kanal D’de başlıyor. Dizide hizmetçilere hayat verecek olan Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç ve Aleyna Solaker rolleriyle çok konuşulacaklar.

HİZMETÇİLER KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.



Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.



