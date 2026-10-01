HMD’nin yeni telefonunun özellikleri sızdırıldı

HMD ürünlerine ilişkin sızıntı ve söylentiler paylaşan güvenilir bir kaynağa göre şirket, telefon portföyüne yeni bir alt segment model eklemeye hazırlanıyor.

“Darkhawk” kod adını taşıdığı öne sürülen cihazın satışa sunulacağı isim henüz bilinmiyor.

HMD "DARKHAWK"IN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Sızıntıya göre yeni HMD telefonunda 120 Hz yenileme hızına sahip düz bir ekran bulunacak. Cihazın MediaTek Helio G100 yonga setinden güç alacağı ve 8 GB RAM sunacağı iddia ediliyor.

Telefonun kutudan saf Android 17 sürümüyle çıkacağı da aktarılan bilgiler arasında.

Telefonun 6.000 mAh kapasiteli pil ve 33 W kablolu şarj desteğiyle geleceği öne sürülüyor.

Kaynak: GSMArena

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