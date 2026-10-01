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HMD’nin yeni telefonunun özellikleri sızdırıldı

HMD’nin “Darkhawk” kod adıyla yeni bir alt segment Android telefon üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Sızıntıya göre cihaz, 6.000 mAh pil, 120 Hz ekran ve Android 17 ile gelecek.

HMD’nin yeni telefonunun özellikleri sızdırıldı
Enes Çırtlık

HMD ürünlerine ilişkin sızıntı ve söylentiler paylaşan güvenilir bir kaynağa göre şirket, telefon portföyüne yeni bir alt segment model eklemeye hazırlanıyor.

“Darkhawk” kod adını taşıdığı öne sürülen cihazın satışa sunulacağı isim henüz bilinmiyor.

HMD "DARKHAWK"IN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Sızıntıya göre yeni HMD telefonunda 120 Hz yenileme hızına sahip düz bir ekran bulunacak. Cihazın MediaTek Helio G100 yonga setinden güç alacağı ve 8 GB RAM sunacağı iddia ediliyor.

HMD’nin yeni telefonunun özellikleri sızdırıldı 1

Telefonun kutudan saf Android 17 sürümüyle çıkacağı da aktarılan bilgiler arasında.

Telefonun 6.000 mAh kapasiteli pil ve 33 W kablolu şarj desteğiyle geleceği öne sürülüyor.

Kaynak: GSMArena
Görseller temsilidir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon HMD Global
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