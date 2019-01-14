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“Hobbs and Shaw”un sert adamlarından heyecanlandıran fotoğraf

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 14.01.2019 08:36 | Son Güncelleme

Sevilen seri Hızlı ve Öfkeli’nin yan hikayesi “Hobbs and Shaw”dan yeni bir kare geldi.

“Hobbs and Shaw”un sert adamlarından heyecanlandıran fotoğraf

Tüm dünyada beş milyar doların üstünde gişe hasılatı elde eden uzun soluklu aksiyon serisi "Hızlı ve Öfkeli"nin spin-off filmi “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”dan Dwayne Johnson, Jason Statham ve Idris Elba’lı yeni bir kare görücüye çıktı.

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Hızlı ve Öfkeli serisinden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanacak filmin başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham ikilisi üstleniyor. The Crown dizisinin Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby Deckard Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba’yı kötü adam olarak izleyeceğiz.

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Merakla beklenen filmin yönetmenliğini “John Wick”, “Sarışın Bomba” ve “Deadpool 2” filmlerinden tanıdığımız deneyimli aksiyon yönetmeni David Leitch üstleniyor. Hikaye detayları henüz bilinmeyen filmin senaryosuna ise serinin birçok filminde imzası bulunan senarist Chris Morgan imza atıyor.

“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” ülkemizde 2 Ağustos tarihinde vizyona girecek.


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Anahtar Kelimeler:
Hobbs and Shaw Hızlı ve Öfkeli Dwayne Johnson Jason Statham Idris Elba

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