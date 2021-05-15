Hokkabaz filmi nerede ve ne zaman çekildi? Star Tv ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Senaryosu komedyen Cem Yılmaz'a ait olan ve yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı'nın oturduğu Hokkabaz filminin nerede ve ne zaman çekildiği araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

HOKKABAZ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve Ali Taner Baltacı ile ortak yönettiği Hokkabaz filmi 15 Ocak 2006 tarihinde vizyona girdi. Müziklerini Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı filmin başrollerini Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin ve Tuna Orhan paylaştı.

Hokkabaz filmi İstanbul'da, Şişli, Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilmiştir. Ayrıca Çanakkale'de geçen sahneler için çekimler, Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar ve Şehitler Abidesi bölgelerde yapılmıştır.

HOKKABAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.