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HOLLANDA ABD MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? TRT canlı yayın bilgisi!

03.12.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda ABD maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki takım bugün, 2022 Dünya Kupası son 16 maçında Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Sporseverler internette "Hollanda ABD maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, 2022 Dünya Kupası Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

HOLLANDA ABD MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Hollanda ABD maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? TRT canlı yayın bilgisi!

Hollanda ile ABD, 2022 Dünya Kupası son 16 maçında Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda bugün kozlarını paylaşacak. Maçta tur atlayan ülke, son 8 içerisine girmeyi başaracak ve çeyrek finalist olacak. "Hollanda ABD maçı canlı izle" konu başlığı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. 2022 Dünya Kupası Hollanda ABD maçının saati ve kanalı...

HOLLANDA ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda ABD maçı bugün (3 Aralık Cumartesi) saat 18.00'de başlayacak.

Maç, Khalifa Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmada Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak.

HOLLANDA ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda ABD maçı TRT 1 ve TRT 4K'da canlı olarak yayınlanacak.

Maçta tur atlamayı başaran ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak.

A Grubu'nda bulunan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla yenen Hollanda, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci karşılaşmasında İngiltere ile berabere kalırken, son maçında İran'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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