MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hollanda'da rekor yardım toplamıştı! Hataylı Karsu'dan enkaz fotoğrafı...

Hollanda'da rekor yardım toplamıştı! Hataylı Karsu'dan enkaz fotoğrafı...

04.03.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da yaşayan Türk sanatçı Karsu Dönmez, yakınlarının bir kısmını Hatay'daki depremde kaybetmişti. Depremzedeler için Hollanda'da bir bağış gecesi düzenleyen Karsu, rekor yardım toplamıştı. Karsu, Instagram hesabından halasının evini paylaştı, görenlerin boğazı düğümlendi.

Hollanda'da rekor yardım toplamıştı! Hataylı Karsu'dan enkaz fotoğrafı...

Hatay'ın Karsu köyünden olan Karsu Dönmez, depremde ailesinden birçok kişiyi kaybetti. Hollanda'da düzenlediği yardım gecesinde söylediği 'Neredesin Sen' türküsü ile gündem oldu. Karsu, depremde evi yıkılan halasının evinden bir kare paylaştı.

7b34ea40-8a29-47ac-8f53-71a257dd2385

Fotoğrafta evin duvarlarının tamamen yıkılmış fakat Atatürk fotoğrafının duvarda asılı halde durduğu görülüyor. Karsu gem Türkçe hem de İngilizce yazıyla bu fotoğrafı;
"KARSU KÖYÜ'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf" notuyla paylaştı.

ezgif.com-webp-to-jpg (99)

'NEREDESİN SEN' DEDİ, AĞIT YAKTI

Karsu, bağış gecesinde Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen türküsünü söyledi. İzleyenleri gözyaşlarına boğan Karsu, türküyü söylerken kaybettiği yakınlarına ağıt yaktı.

ezgif.com-crop
Karsu'nun performansı sonrasında tüm salonun ağladığı görüldü.

50585650476470647

Kahramanmaraş depremlerinden sonra Hollanda'da birçok yardım kuruluşunun başlattığı ve Karsu'nun da içinde bulunduğu Giro555 yardım kampanyası kapsamında, yerel ve ulusal televizyonlarda ortak yayınla toplanan bağış miktarının 88 milyon 921 bin 469 euroya ulaştığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan acı paylaşım! "Hayalleri vardı hepsi bir anda..."Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan acı paylaşım! "Hayalleri vardı hepsi bir anda..."
Görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?" Görüntülenince rahatsız olup tepki gösterdi! "Neden çekiyorsunuz?"
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Karsu karsu dönmez ele fotoğrafı gecesi karsu köyü

En Çok Okunan Haberler

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı

Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı

Altılı Masa krizi Yunan basınında! 'Erdoğan haklı çıktı'

Altılı Masa krizi Yunan basınında! 'Erdoğan haklı çıktı'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.