Hollanda'da rekor yardım toplamıştı! Hataylı Karsu'dan enkaz fotoğrafı...

Hatay'ın Karsu köyünden olan Karsu Dönmez, depremde ailesinden birçok kişiyi kaybetti. Hollanda'da düzenlediği yardım gecesinde söylediği 'Neredesin Sen' türküsü ile gündem oldu. Karsu, depremde evi yıkılan halasının evinden bir kare paylaştı.

Fotoğrafta evin duvarlarının tamamen yıkılmış fakat Atatürk fotoğrafının duvarda asılı halde durduğu görülüyor. Karsu gem Türkçe hem de İngilizce yazıyla bu fotoğrafı;

"KARSU KÖYÜ'nde halamların evindeki duvarda tek düşmeyen fotoğraf" notuyla paylaştı.

'NEREDESİN SEN' DEDİ, AĞIT YAKTI

Karsu, bağış gecesinde Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen türküsünü söyledi. İzleyenleri gözyaşlarına boğan Karsu, türküyü söylerken kaybettiği yakınlarına ağıt yaktı.



Karsu'nun performansı sonrasında tüm salonun ağladığı görüldü.

Kahramanmaraş depremlerinden sonra Hollanda'da birçok yardım kuruluşunun başlattığı ve Karsu'nun da içinde bulunduğu Giro555 yardım kampanyası kapsamında, yerel ve ulusal televizyonlarda ortak yayınla toplanan bağış miktarının 88 milyon 921 bin 469 euroya ulaştığı açıklandı.



